Wigilia Bożego Narodzenia to dzień, na który często czekamy przez cały rok. Spotkanie z bliskimi przy wigilijnym stole to także kosztowanie każdej z 12 potraw wigilijnych, wspólne śpiewanie kolęd, często wspólne ubieranie choinki i to, na co czekają zwłaszcza dzieci, czyli prezenty świąteczne.

Zanim jednak zasiądziemy do wieczerzy, następuje modlitwa przed Wigilią a potem dzielenie się opłatkiem. Jakie życzenia przy opłatku będą odpowiednie dla rodzica, cioci, a jakie dla dziadków?

Składając życzenia przy dzieleniu się opłatkiem, podczas rodzinnej kolacji wigilijnej, przemyśl zawczasu, co chcesz powiedzieć. Zastanów się, czym się zajmują członkowie rodziny, co w ostatnim roku szczególnie pochłaniało ich czas i o czym marzą.

Bratu, który buduje dom warto życzyć, by wszystko poszło zgodnie z planem, a w następne święta mógł cieszyć się wymarzonym gniazdkiem. Siostrze, która narzeka na pracę - dobrych zmian i zadowolenia z nowego stanowiska. Dziadkom - zdrowia i wielu spotkań z wnukami, za którymi zawsze tęsknią.

Jeśli jednak na Wigilii pojawiają się osoby, których zbyt dobrze nie znasz, lub które po raz pierwszy spędzają z wami ten dzień, pojawia się problem, czego życzyć przy dzieleniu się opłatkiem.

Oto gotowe życzenia przy opłatku, których treść może cię zainspirować:

Wszystkiego, co w życiu najważniejsze...

Wszystkiego, co w życiu najważniejsze: zdrowia, miłości, oddanych przyjaciół i sukcesów w życiu zawodowym.

Spokojnych świąt bożego Narodzenia...

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, udanego sylwestra i tego, by nadchodzący rok okazał się (jeszcze) lepszy niż ten, który mija.

Wewnętrznego spokoju...

Wewnętrznego spokoju, zadowolenia z pracy, ciepła rodzinnego i błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym roku.

Dużo zdrowia, miłości...

Dużo zdrowia, miłości, pomyślności i szczęścia w nowym roku.

Życzę ci wiary w to...

Życzę ci wiary w to, by nawet te marzenia, które dziś wydają się nierealne do spełnienia, ziściły się w nadchodzącym roku. Spokoju w Święta i szalonego sylwestra.

Rodzinnego ciepła...

Rodzinnego ciepła, miłości i szczęścia w życiu zawodowym. Abyśmy za rok spotkali się w tym samym lub większym gronie.

Pamiętaj, by podczas składania życzeń ująć dłoń drugiej osoby i bezwzględnie patrzeć jej w oczy. Nie ma nic gorszego niż życzenia wymamrotane pod nosem, wypowiadane bez poświęcenia tej czynności należytej uwagi.

W niektórych firmach obowiązuje tradycja popularnego „śledzika”, czyli firmowego spotkania wigilijnego. Takie spotkanie może odbyć się zarówno w siedzibie firmy i mieć charakter kameralny, jak również w restauracji.

Podczas dużych oficjalnych spotkań dzielenie się opłatkiem ze współpracownikami, rzadko ma miejsce, za to już w kilku- lub kilkunastoosobowych grupach jak najbardziej. Co powiedzieć przy dzieleniu się opłatkiem szefowi, rzadko spotykanej koleżance z innego działu czy podwładnym?

Choć Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym, w trakcie składania życzeń, unikaj odnoszenia się do prywatnego życia innego pracownika. Składając życzenia przy dzieleniu się opłatkiem, skup się raczej na ogólnikowych sprawach. Na większą wylewność możesz pozwolić sobie tylko wtedy, gdy łączą was przyjacielskie, bardziej prywatne relacje.

Oto przykładowe życzenia na Wigilię w pracy:

Radosnych, spokojnych Świąt...

Radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Nowego roku pełnego sukcesów i wielu wyzwań zakończonych powodzeniem.

Niech każdy dzień nadchodzącego roku...

Niech każdy dzień nadchodzącego roku będzie pełen satysfakcji z wykonywanej pracy, a życzenia wypowiadane przez bliskich staną się rzeczywistością.

Odpoczynku od codziennych spraw...

Odpoczynku od codziennych spraw, Świąt pełnych pozytywnych emocji i wielu sukcesów w nadchodzącym roku.

Niech nowy rok przyniesie...

Niech nowy rok przyniesie szczęście, a wszystkie podjęte przedsięwzięcia zakończą się sukcesem.

Niech te Święta będą czasem spokoju...

Niech te Święta będą czasem spokoju, spędzonym w rodzinnym gronie, a nadchodzący rok spełnił pokładane w nim nadzieje.

Wielu budujących myśli...

Wielu budujących myśli, zapału potrzebnego do osiągnięcia celów i nowego roku obfitującego w pasmo sukcesów.

