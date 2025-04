Życzenia noworoczne po niemiecku mogą być krótkie, długie i w formie rymowanek. Świetnie sprawdzą się napisane na kartce noworocznej, pod postacią SMS-a czy krótkiej wiadomości na czacie. W połączeniu z noworoczną grafiką będą także idealne jako wpis na profilu społecznościowym. Zobacz te propozycje na niemieckie życzenia i wybierz coś dla siebie.

Krótkie życzenia noworoczne są bardzo popularne. Możesz je przekazać w dowolny sposób i zawsze będą się pięknie prezentować. Tak krótkie formy możesz nawet powiedzieć bliskim osobiście - na pewno docenią fakt, że nauczyłaś się życzeń w obcym języku specjalnie dla nich!

Ein neues Jahr beginnt. 365 neue Tage, 365 neue Taten, 365 neue Chancen, 365 beste Wünsche. Ein guten Start ins neue Jahr! (Nowy rok się zaczyna. 365 nowych dni, 365 nowych działań, 365 nowych szans, 365 najlepszych życzeń. Dobrego startu w Nowy Rok!)

(Nowy rok się zaczyna. 365 nowych dni, 365 nowych działań, 365 nowych szans, 365 najlepszych życzeń. Dobrego startu w Nowy Rok!) 3… 2… 1… zack, ist das alte Jahr rum! Im neuen wünsche ich dir noch mehr Erfolg! (3… 2… 1… huk, stary rok się skończył! Życzę jeszcze większych sukcesów w nowym!)

(3… 2… 1… huk, stary rok się skończył! Życzę jeszcze większych sukcesów w nowym!) Möge das neue Jahr das beste deines Lebens werden! (Niech nowy rok będzie najlepszym w Waszym życiu!)

(Niech nowy rok będzie najlepszym w Waszym życiu!) Mit dem neuen Jahr gibt es neue Hoffnung und Chancen. Nutze Sie! (Wraz z nowym rokiem pojawiają się nowe możliwości. Wykorzystaj je!)

(Wraz z nowym rokiem pojawiają się nowe możliwości. Wykorzystaj je!) Herzliche Grüße zum Start ins Jahr! Glück, Gesundheit und Erfolg sollen Euch stets begleiten. (Serdeczne pozdrowienia na początek roku! Szczęścia, zdrowia i sukcesów, niech zawsze Wam towarzyszą.)

(Serdeczne pozdrowienia na początek roku! Szczęścia, zdrowia i sukcesów, niech zawsze Wam towarzyszą.) Ich wünsche Dir ein frohes, glückliches und gesundes Neues Jahr! (Życzę szczęśliwego, radosnego i zdrowego Nowego Roku!)

(Życzę szczęśliwego, radosnego i zdrowego Nowego Roku!) Am letzten Tag des Jahres möchte ich Dir alles, alles Gute wünschen! (W ostatni dzień roku życzę Ci wszystkiego najlepszego!)

Zabawne życzenia czy noworoczne aforyzmy zawsze sprawiają mnóstwo radości i świetnie komponują się z ręcznie robioną kartką. Wyślij je bliskim za granicą i przywołaj uśmiech na ich twarzach.

Neujahr ist der Tag, an dem die Vorsätze des letzten Jahres neu gelobt werdenDas alte Jahr ist bald futsch, drum wünsche ich dir `nen guten Rutsch! (Nowy Rok to dzień, w którym od nowa podejmujemy postanowienia z zeszłego roku, a ponieważ on już sie kończy, życzę Ci wszystkiego najlepszego!)

(Nowy Rok to dzień, w którym od nowa podejmujemy postanowienia z zeszłego roku, a ponieważ on już sie kończy, życzę Ci wszystkiego najlepszego!) Wenn das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat, kann es ja heiter werden! (Jeśli nowy rok zaczyna się tak, jak stary się skończył, będzie wesoło!)

(Jeśli nowy rok zaczyna się tak, jak stary się skończył, będzie wesoło!) Ich wünsche dir im neuen Jahr für jedes Problem ein Glas Wein, um die Zeit bis zur Lösung zu überbrücken. (Życzę Ci lampki wina na każdy problem w Nowym Roku, aby Cię uspokoić, dopóki nie znajdziesz rozwiązania.)

(Życzę Ci lampki wina na każdy problem w Nowym Roku, aby Cię uspokoić, dopóki nie znajdziesz rozwiązania.) Möge das neue Jahr ruhig starten, langsam beschleunigen, tief in die Kurve gehen, ein rasantes Überholmanöver vollbringen und schließlich gemächlich in die Box fahren! (Niech nowy rok rozpocznie się spokojnie, powoli przyspiesza, wchodzi w głęboki zakręt, wykonuje szybki manewr wyprzedzania i wreszcie spokojnie zjeżdża do boksów!)

(Niech nowy rok rozpocznie się spokojnie, powoli przyspiesza, wchodzi w głęboki zakręt, wykonuje szybki manewr wyprzedzania i wreszcie spokojnie zjeżdża do boksów!) Prost Neujahr! Was wir im Alten falsch getan, das fangen wir heute von Neuem an! (Szczęśliwego nowego roku! To, co zrobiliśmy źle w dawnych czasach, dzisiaj zaczynamy od nowa!)

Noworoczne rymowanki i krótkie wierszyki świetnie sprawdzą się w roli życzeń. Mogą być śmieszne lub poważne i wzruszające. Wszystko zależy od ciebie i od tego, kim jest twój adresat.

Glück und Segen

auf allen Wegen!

Frieden im Haus

jahrein, jahraus!

In gesunden und in kranken Tagen

Kraft genug, Freud und Leid zu tragen.

Stets im Kasten ein Stücklein Brot,

das geb’ uns Gott

Szczęścia i błogosławieństwa

we wszystkich aspektach

Spokoju w domu

przez cały długi rok

W dni zdrowe i chore

Dużo siły, aby znieść radość i smutek

Kawałka chleba zawsze w pudełku

Tak nam dopomóż Bóg.

Das alte Jahr hat über Nacht;

in aller Stille sich fortgemacht.

Das neue ist noch ein kleines Kind;

es weiß noch gar nicht, wer wir sind.

Und ist doch unser Herr von heut;

hat Macht über soviel tausend Leut‘.

So wollen wir denn, ohne umzuschaun,

ihm all unsre Sachen anvertraun.

Es stammt aus einem großen Haus;

es kennt sich ganz gewiss bald aus.

Stary rok trwał w ciszy przez całą noc.

Nowy to jeszcze małe dziecko,

jeszcze nawet nie wie, kim jesteśmy.

A jednak jest on naszym dzisiejszym Panem

i ma władzę nad tak wieloma tysiącami ludzi.

Dlatego nie oglądając się wstecz,

powierzmy Mu wszystkie nasze sprawy.

Pochodzi z dużego domu,

na pewno wkrótce się zadomowi.

Jeder wünscht sich langes Leben,

seine Kisten voller Geld,

Wiesen, Wälder, Äcker, Reben –

Klugheit, Schönheit, Ruhm der Welt,

doch wenn alles würde wahr

was man wünscht zum neuen Jahr,

dann erst wär es um die Welt,

glaubt es, jämmerlich bestellt.

Każdy chce długiego życia,

skrzynek pełnych pieniędzy,

łąk, lasów, pól, winorośli -

mądrości, piękna, sławy na świecie,

ale gdyby spełniło się wszystko,

czego pragniesz na Nowy Rok,

świat byłby nieszczęśliwy, uwierz w to.

