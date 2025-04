Życzenia noworoczne rymowane są z reguły zabawne i niekiedy okraszone pikanterią. Życzenia na Nowy Rok 2025 mogą być też mądre - klasyczne wierszyki sprawdzą się, gdy piszesz noworoczne wiadomości dla najbliższych, a także dla dalszych znajomych.

Reklama

Spis treści:

Te życzenia możesz złożyć swoim współpracownikom albo wysłać mailem do swoich klientów. Na pewno sprawią dużo radości, a jednocześnie nie będą brzmieć infantylnie. Sprawdzą się też jako firmowe życzenia noworoczne.

***

Przy Nowym Roku krótkie życzenie

Oby to, co dobrego było w poprzednim

Kwitło i wzrastało, a to, co złego on przyniósł,

niech na zawsze zniknie.

***

Zanim wystrzeli korek pierwszego szampana,

pragniemy życzyć Wam,

abyście z otaczającej wszystkich i wszystko

atmosfery dobroci, radości i miłości

czerpali wiarę w pomyślność

nadchodzących dni Nowego Roku.

***

Przy Nowym Roku serdeczne życzenia

Niech w nim każdy dzień miły

urośnie w miesiące,

a każdy przykry przeminie jak chwilka.

***

Niech nie będzie już przykrości,

niech pomyślność wnet zagości,

niech się ciągle dobrze dzieje,

niech Ci się buzia zawsze śmieje,

by gotówki nie ubyło

i w Nowym Roku wspaniale żyło!

***

Niech Nowy Rok

pozbawiony będzie przykrości

i aby składał się z sukcesów i samych radości.

Rymowane życzenia noworoczne 2025 idealnie sprawdzają się jako wiadomość wysłana do znajomych lub bliskiej rodziny. Możesz napisać je na kartce noworocznej albo przesłać SMS-em. Wierszyki noworoczne na pewno umilą bliskim dzień.

***

Żeby Nowy Rok był udany,

żeby zabawa

trwała do rana,

żeby wesoło wszystkim nam było,

i żeby wszystko co dobre się spełniło.

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

forsy góry i miłości,

mnóstwa uniesień po zmroku,

życzę Tobie w Nowym Roku.

***

W Nowym Roku życzę Ci pomyślności,

potęgi miłości, siły młodości,

samych spokojnych, pogodnych dni

i mnóstwa cudownych i wzniosłych chwil.

***

Wiele szczęścia

i miłości, sukcesów i pomyślności,

niech Wam zdrowie dopisuje,

a gotówki nie brakuje.

W Nowym Roku przesyłają i szampana popijają...

***

Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia!

Przy tej pięknej sposobności,

życzę Wam mocy radości!

***

Pragnę złożyć żarliwe życzenia:

szczęścia, dobrego zdrowia, powodzenia.

Aby troski życia zaginęły w mroku

podczas nadchodzącego Nowego Roku.

***

Niech taneczny, lekki krok,

będzie z Tobą cały rok.

Niech prowadzi

Cię bez stresu

od sukcesu do sukcesu.

Przyjemności w dotyku,

słodkości w przełyku!

fot. Rymowane życzenia noworoczne/Adobe Stock, lelia_milaya

Oryginalne, nietuzinkowe życzenia noworoczne mogą być bardziej szalone albo przeciwnie - szlachetne i dostojne, jakby były pisane na dworze królewskim. Mogą to być także życzenia personalizowane, w których napiszesz coś ciekawego o osobie, do której je kierujesz.

***

Nowy Rok! Wielkie Święto!

Wielkie nadzieje lepszej doli już stoją za progiem!

Niechże się spełnią Twoje marzenia,

a Nowy Rok będzie pełny tylko miłych niespodzianek.

***

Zginął wśród potoków czasu stary rok,

a zabłysnął światu nowy.

W dniu tym życzę Ci wiele jasnych chwil,

wiele pomyślności i życia bez trosk.

Niech szczęście nie opuszcza

nigdy murów Twego domu,

a zdrowie i dobra dola

niech będą zawsze Twoim udziałem.

***

Nowy Rok zwraca zawsze

moje myśli ku Tobie.

Oby pod jego rządami

osty w kwiaty Ci się zamieniały.

***

Gdy nastał dziś oczekiwany

z upragnieniem Nowy Rok,

ze łzą radości w oku życzę Wam,

Kochani, aby otworzył on dla Was skarbnicę wszelkiego szczęścia.

***

Strzelają petardy, gra wciąż muzyka,

Stary Rok czym prędzej umyka,

wznieśmy więc puchary, tańczmy do rana,

a Nowy Rok niech nie szczędzi nam kawioru ni szampana!

Aby od Sylwestra cały rok był ekstra,

by marzenia się spełniały,

by pieniążki kieszeń Twą wypchały,

by wszystko się ułożyło

i na duszy lżej Ci było!

***

Dziesięć, dziewięć... głośno liczę,

a Tobie Kochanie życzę:

niechaj wszystko, o czym marzysz,

w Nowym Roku się wydarzy.

Dzieci uwielbiają dostawać kartki czy wiadomości z życzeniami, ale uwielbiają także je pisać. Te życzenia sprawdzą się zarówno u maluchów, jak i nieco starszych dzieci.

***

Samych sukcesów i radości,

dużo zdrowia, pomyślności,

spełnienia marzeń,

udanych wrażeń!

***

Stary Rok dziś żegnamy,

z Nowym się hucznie witamy,

życzenia wszystkim wysyłamy

z Nowym Rokiem więc życzymy

zdrowia, szczęścia aż do zimy!

***

Nowy Rok nadchodzi,

szczęście wraz nim wchodzi,

dziesięć, dziewięć... głośno liczę,

i wszystkiego dobrego Ci życzę!

fot. Życzenia noworoczne dla dzieci/Adobe Stock, candy1812

Życzenia noworoczne nie muszą być poważne! Zaszalej i wyślij bliskim coś zabawnego. Mogą być to personalizowane życzenia albo coś gotowego, co na pewno wywoła na ich twarzach szeroki uśmiech.

***

W Nowym Roku, tuż po balu

oprócz szczęścia, zdrowia, szmalu,

proś niebiosa, by Ci dały,

dużo seksu i gorzały.

***

Zdrowia, szczęścia, pomarańczy,

swawoli i hulanki,

żeby się wszystko co dobre spełniło

i w Nowym Roku wesoło Ci było!

***

W nadchodzącym Nowym Roku

idź do przodu krok po kroku,

niech Cię nadmiar kasy męczy

i niech fiskus Cię nie dręczy.

***

Kiedy Nowy Rok nadchodzi

kieliszek nie zaszkodzi,

kufel piwa to za mało,

litr szampana by się zdało.

Trzeba opić wszelkie troski,

by następny rok był boski!

***

Ile w Chinach Chińczyków,

Ile w Polsce bocianów,

Ile w zupie wody

Tyle w Tobie urody!

***

Dzbanek miodu, litr wódeczki,

by odrzucić precz smuteczki.

I sto latek na dodatek.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

forsy góry i miłości.

Abyśmy pili szampana

do białego rana!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

kasy, wina i radości!

Niech ominą Cię wszelkie kłopoty

i marzenia spełnią co do joty!

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Starsze osoby, współpracownicy czy nauczyciele w szkole na pewno ucieszą się z mądrych, ciekawych życzeń, które będą zawierały w sobie uniwersalne prawdy życiowe. Takie życzenia najlepiej jest wysłać kartką, choć przekazane w inny sposób także będą miały magiczną moc.

***

Pozwólcie łaskawie przy zmianie roku

złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Obyście w zdrowiu i ciągłej wesołości

doświadczali piękna tego świata.

Oby nadzieje, które pokładacie wraz z nadejściem Nowego Roku,

ziściły się jak najszybciej.

***

Życzę Wam, aby nie tylko ten rok,

który się rozpoczyna, ale i szereg tych,

co po nim nastąpią, były dla was ciągiem dni

pełnych pomyślności i spokoju,

a wszystkie strapienia omijały Wasze serca.

***

W dumne pałace i pochylone strzechy

przychodzi dzisiaj w gościnę

promienny Nowy Rok.

Da Bóg, że za tym pierwszym dniem

popłyną szeregi chwil jasnych

Gońce radości, szczęścia i pokoju.

Oby Wam, Kochani zabłysła

gwiazda pomyślności, a omijały troski i zgryzoty.

***

Nowy Rok zajaśniał jutrzenką na niebie!

Oby był dla Ciebie jednym

nieprzerwanym pasmem radości i zadowolenia,

oby los raczył Cię stale zachowywać

przy zdrowiu jak najlepszym,

chronić od złego i zlewać na Ciebie obfitość swoich łask.

***

Stary Rok mija, lecz marzenia zostają,

niech się one wszystkie Tobie pospełniają,

niech petardy zabłysną, niech szum się zrobi,

a Ty pomyśl życzenie i już się robi!

***

Na wszystkie dni Nowego Roku

życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody,

byś czuł się silny i wiecznie młody.

fot. Mądre życzenia noworoczne/Adobe Stock, simona

Jeśli wolisz krótkie życzenia noworoczne, które stanowią jedno zdanie, ale nie masz ochoty życzyć oklepanego „szczęśliwego nowego roku”, sprawdź nasze propozycje:

Niech nowy rok przyniesie Ci wiele radości, spełnienia marzeń i sukcesów!

W nowym roku życzę Ci dużo szczęścia, zdrowia i spełnienia wszystkich planów!

Niech nadchodzący rok będzie pełen pozytywnych zmian i niezapomnianych chwil!

Życzę Ci w Nowym Roku wiele uśmiechów, miłości i spełnienia wszystkich marzeń!

Niech Nowy Rok będzie czasem nowych możliwości i niezapomnianych przygód!

W Nowym Roku spełniaj się w tym, co kochasz, i bądź szczęśliwy każdego dnia!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.11.2010.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia dla Babci i Dziadka

Inteligentne życzenia urodzinowe

Romantyczne życzenia urodzinowe