Życzenia noworoczne składa się od niepamiętnych czasów. Kiedyś wysyłano je na pięknych kartkach zrobionych własnoręcznie, teraz zastąpiły je kartki elektroniczne, e-mail i SMS.

Wysyłamy je do rodziny, kolegów, partnerów biznesowych i przyjaciół. Wysyłamy, aby pokazać, że o nich pamiętamy, są ważną częścią naszego życia, chcemy podtrzymać relacje.

W zależności od adresata, powinny mieć inną formę. Firmowe życzenia noworoczne powinny być formalne, krótsze, eleganckie, natomiast dla rodziny i przyjaciół mogą być osobiste, wzruszające lub z przymrużeniem oka.

Pisząc życzenia noworoczne dla przyjaciół napisz coś prosto z serca. Coś osobistego, szczerego, pełnego magii. Zamiast „wszystkiego najlepszego w Nowym Roku” lub „zdrowia, szczęścia, pomyślności”, pomyśl, o czym skrycie marzą, do czego wzdychają, na czym im zależy, co chcieliby osiągnąć (np. wyprowadzka do innego kraju, kupno mieszkania, awans w pracy, pójście na wymarzony kurs, nauka nowego języka, zakochanie się) i życz tego. Zaznacz też, jak bardzo cieszysz się, że są obok i masz nadzieje, że wasza przyjaźń przetrwa wszystkie burze.

Chcesz złożyć noworoczne życzenia po niemiecku bliskim zza granicy? Oto gotowe propozycje razem z tłumaczeniami

Nie umiesz mówić wprost o swoich uczuciach lub nie lubisz pisać? Oto kilka przykładów życzeń noworocznych dla przyjaciela/przyjaciółki, które możesz skopiować i wysłać, gdy zegar wybije północ

Życzę Ci, aby Nowy 2024 Rok był pełen pozytywnych zmian i osiągnięć, które sprawią, że będziesz jeszcze bardziej zadowolona z życia. Niech każdy dzień 2024 roku będzie dla Ciebie radosnym i pełnym wyzwań doświadczeniem, a przyjaźń nasza trwać będzie wiecznie!

***

Życzę Ci w Nowym Roku, by spełniły się wszystkie Twoje marzenia i by każdy dzień był pełen radości, pomyślności i sukcesów. Niech 2024 rok będzie dla Ciebie niezapomnianym i niezwykłym okresem, a nasza przyjaźń rozkwita jak nigdy dotąd.

***

Gdy sylwestrowy bal obsypie Cię deszczem konfetti i oplącze zwojami serpentyn, pamiętaj, że to ja obsypuję Cię swoimi życzeniami i oplątuję pamięcią.

***

Życzę Ci wiary, że wszystko ma sens. Życzę Ci nadziei, która obudzi Twoje serce i z nowym zapałem pozwoli spojrzeć na to, co już gdzieś przygasło. Życzę Ci miłości tak ogromnej, że nie można jej zatrzymać dla siebie. A przede wszystkim, życzę Ci, aby każdy kolejny dzień był piękniejszy od poprzedniego.

***

Bądź zawsze odważna, by iść do przodu; silna, by zwyciężać wszystkie przeszkody; mądra, by poradzić sobie z głupotą tego świata; zdrowa, by nie ustawać w biegu; konsekwentna, by dojść do celu; zakochana, by łatwiej było znosić życie. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

***

Przyjacielu mój najdroższy…

niech te dni w kolejnym roku razem nam dane,

będą pełne szczęścia i uroku,

w całym 2024 Nowym Roku!

***

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy.

Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt odległe.

Pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi.

Wiary, która dodaje oparcie, kiedy bezradność przerasta.

***

Niech Nowy Rok przyniesie Ci radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią, niech dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens!

***

Na Nowy Rok życzę Tobie spokoju, radości, uśmiechu i wszelkiej pomyślności. Obyś w Nowym Roku zdobywał szczyty, zwane sukcesami, i omijał sytuacje, prowadzące do porażki.

***

Życzę Ci miłości, takiej, która da Ci szczęście, poczucie akceptacji, którą możesz dawać i którą możesz brać. Życzę Ci umiejętności zatrzymania się w codziennym pędzie i tego, by nie zapomnieć, co jest tak naprawdę ważne. Życzę Ci wiary w siebie i w to, że dasz sobie radę. Niech będzie dla Ciebie dobry ten Nowy Rok!

***

Niech nowy rok będzie dla Ciebie dobry i nieobfitujący w życiowe zakręty. Szampan, którym wzniesiesz sylwestrowy toast, bogaty niech będzie w bąbelki. Zdrowie i szczęście niechaj Ci dopisują na każdym kroku, w każdym dniu 2024 roku. Wiele radości i wiele dobrego, czyli tego, na co wyjątkowo zasługujesz!

***

Samych sukcesów i radości,

dużo zdrowia, pomyślności,

spełnienia marzeń,

udanych wrażeń!

W Nowym Roku życzę Ci pomyślności,

potęgi miłości, siły młodości,

samych spokojnych, pogodnych dni

i mnóstwa cudownych i wzniosłych chwil.

