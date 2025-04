Życzenia noworoczne dla księdza nie muszą być religijne, choć oczywiście jest to pierwszy wybór podczas pisania noworocznej kartki dla duchownej osoby. Jeśli masz znajomego księdza, którego lubisz i chcesz sprawić mu przyjemność, napisz mu kilka ciepłych słów i przynieś do kościoła lub podaruj podczas wizyty duszpasterskiej.

Spis treści:

Życzenia religijne są pierwszym wyborem, jeśli chodzi o to, co wpisać na kartkę noworoczną czy świąteczną dla księdza. Mogą być wzruszające, a czasem też zabawne.

Oto gotowe propozycje na piękne religijne życzenia dla księdza:

Niech Księdza dni zawsze będą słoneczne i pełne nadziei, a Matka Boża zsyła obfite łaski i Boże błogosławieństwo. Życzę wytrwałości w posłudze kapłańskiej i dużo siły w obliczu nowych wyzwań. Szczęść Boże!

***

Z Nowym Rokiem 2023

lepsze życie rozpocznijcie wraz.

Niech współpraca z Łaską Bożą przeobrazi Was.

Silni wiarą w Boga i nadzieją,

wiele miłości wnieście w świat!

A dni lepsze wówczas zajaśnieją,

I każdy będzie rad!

***

Drogi Ojcze,

Gdy rozpoczynamy nowy rok, jesteśmy pełni nadziei i oczekiwania na wszystko, co ma nadejść.

Modlimy się, abyś w nadchodzącym roku był obdarzony dobrym zdrowiem, szczęściem i wieloma błogosławieństwami.

***

W dobrych radach, w dobrym bycie niech Cię wspiera Boże Dziecię, niech Cię Nowy Rok obdarzy wszystkim, o czym serce marzy!

***

Drogi Księże Proboszczu,

niech w 2023 roku Boża łaska przyświeca duszpasterskiej podróży,

a wiara w Boga i miłość do bliźniego

niech przyniesie pełne radości dni w Nowym Roku.

***

Życzymy Ci, Ojcze, błogosławionego nowego roku.

Niech Bóg nadal prowadzi i umacnia Cię, gdy prowadzisz Jego trzodę.

***

W Nowym Roku życzymy Ojcu pogody ducha, nieustającej wiary i nadziei, błogosławieństwa oraz ciągłej opieki Matki Bożej, radości z pełnionej posługi kapłańskiej oraz licznych darów Ducha Świętego! Niech Zbawiciel obdarza księdza radością i pogodą ducha.

fot. Życzenia noworoczne dla księdza/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Jeśli chodzi o życzenia dla księdza, możesz zrezygnować z religijnych motywów i postawić na uniwersalne, poważne i wzruszające życzenia, które bez obaw możesz przekazać zarówno wikaremu, jak i proboszczowi.

***

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc życzę Ojcu dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.

***

Życzymy Ojcu, aby Nowy Rok był czasem przepełnionym radością, przyjaźnią, miłością i nowymi nadziejami. Niech każdy dzień w 2024 roku będzie niezapomniany!

***

Pozwól łaskawie przy zmianie roku

złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Obyś w zdrowiu i ciągłej wesołości

doświadczał piękna tego świata.

Oby nadzieje, które pokładasz wraz z nadejściem Nowego Roku,

ziściły się jak najszybciej.

***

Nowy Rok jest czasem początku. Zaczynamy wszystko od nowa. To, co stare mija, zostając za nami wraz z dwunastym wybiciem krótkiej wskazówki zegara. Niech 2023 rok przyniesie nadzieję na realną możliwość zmian, na odmianę tego, co złe – na lepsze. Niech da ukojenie, siły i miłość. Wszystkiego, co dobre i wszystkiego, co potrzebne.

***

fot. Życzenia noworoczne dla księdza/Adobe Stock, lorabarra

