Życzenia na Wszystkich Świętych siłą rzeczy nawiązują do motywów religijnych - to święto, w którym katolicy nie tylko rozmyślają o zmarłych bliskich i zapalają na cmentarzach znicze, ale również weselą się tym, że czeka ich w przyszłości zbawienie i życie wieczne. Skorzystaj z jednego z poniższych szablonów.

***

W dniu Wszystkich Świętych nie zapominaj o tym, że oprócz zniczy i pięknych wiązanek, liczy się też modlitwa i chwila refleksji nad życiem wiecznym. Pamiętaj, że śmierć to tylko początek. Życzę Ci w tym dniu dużo spokoju i wielu chwil zadumy.

***

Kwiaty na pomniku zwiędną, znicz się wypali, ale wiara i tęsknota w sercu nie zgaśnie nigdy. 1 listopada pamiętajmy nie tylko o tych, którzy już od nas odeszli, a również o tych, którzy są wśród nas - to dlatego chcę Ci wysłać szczere życzenia. Niech ten dzień upłynie w zadumie, ale nie w smutku - pamiętaj o obietnicy zbawienia i życia wiecznego.

***

Niech światełka zniczy będą symbolem naszej pamięci o zmarłych, a serdeczne życzenia na Wszystkich Świętych wyrazem myślenia o najbliższych. Z tej okazji życzę Ci odpoczynku, wielu chwil refleksyjnej zadumy i umiejętności zatrzymania się na chwilę w zupełnej ciszy.

***

Dzisiaj pamiętamy o tych, którzy odeszli, ale również o tych, którzy są wśród nas. W dniu 1 listopada przesyłam Ci więc wyrazy mojej pamięci o Tobie - spędź ten dzień nie tylko na odpoczynku, ale również na refleksji i w zamyśleniu.

***

Wspólnie ze mną zapal dziś wirtualny znicz wspomnień dla tych bliskich, którzy już od nas odeszli. Niech dzisiejszy dzień przyniesie Ci ukojenie, refleksję i spokojną zadumę - tego z całego serca Ci życzę.

***

W dniu zadumy i rozmyślań, pamiętam nie tylko o tych, którzy już odeszli. Również i Tobie chcę życzyć dzisiaj dużo spokoju i okazji do zatrzymania w codziennym pędzie. Niech 1 listopada przyniesie Ci ukojenie w żałobie, a stanie okazją do rozmyślania o nadziei na życie wieczne.

***

1 listopada świętują wszyscy święci - chociaż ogarnia nas smutek, to powinno być też w tym dniu miejsce na radość! I to ogromną - w końcu wszystkich nas czeka zbawienie! Właśnie tego Ci dziś życzę: oprócz smutku, to również radości.

***

Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą... Życzę Ci, by dziś było miejsce na pamięć nie tylko o tych, którzy już odeszli do wieczności, ale również o tych, którzy nadal są wśród nas i wspólnie z nami dążą do zbawienia. Niech Maryja otuli dziś Twe serce wiarą, nadzieją i miłością.

