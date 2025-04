Wielki Tydzień zgodnie z tradycją rozpoczyna się w dniu Niedzieli Palmowej. Jego kulminacja to natomiast Triduum Paschalne - Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, gdy we wszystkich kościołach są sprawowane szczególne liturgie, a każdy dzień stanowi inne wspomnienie. Wielki Czwartek to dzień, gdy wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę, Wielki Piątek to dzień zadumy nad misterium Męki Jezusa na krzyżu, a Wielka Sobota to dzień, w którym celebruje się Liturgię Światła. Zanim rozpocznie się Triduum Paschalne, złóż wyjątkowe życzenia bliskim. Skorzystaj z naszych szablonów gotowych życzeń na Wielki Tydzień.

Życzenia na Wielki Tydzień bez rymów

Gdy rozpoczyna się okres spokojnej zadumy i refleksji, przyjmij moje najserdeczniejsze życzenia na Wielki Tydzień. Niech ten czas będzie dla Ciebie okazją do głębokich przemyśleń, a także zanurzenia się w największej tajemnicy - rozważaniu sensu Zmartwychwstania i zbawienia.

***

W Wielkim Tygodniu życzę Ci, byś pośród świątecznej krzątaniny, znalazła również czas na zadumę, tak potrzebną nam wszystkim. Niech cierpiący Chrystus obdarzy Cię swoimi łaskami.

***

Wielki Tydzień to czas, gdy w codziennym pośpiechu musimy się zatrzymać. Zwolnić. Odetchnąć. Przemyśleć sens naszego istnienia. Odkryć na nowo tajemnicę zbawienia. Pochylić się nad cierpieniem umęczonego na krzyżu Jezusa Chrystusa.

***

Wytchnienia w codziennym pośpiechu.

Zatrzymania w życiowym pędzie.

Zerwania z więzami grzechu.

Radości nad wizją zbawienia.

Tego Ci życzę na Wielki Tydzień!

***

W tym tygodniu wszyscy rozmyślamy o sensie zbawienia, o upadku grzechu i triumfie życia nad śmiercią. Życzę Ci, aby Wielki Tydzień zrodził same błogosławione owoce, a zakończył się celebracją najpiękniejszego święta w roku.

***

Wielki Tydzień to czas smutku, gdy towarzyszmy Jezusowi podczas jego Męki, ale również pora nadziei, gdy czekamy ufnie na Niedzielę Zmartwychwstania. Życzę Ci na Wielki Tydzień mnóstwo spokoju, wytrwałości, a także ogromu wiary.

***

Jeszcze tylko kilka dni, a będziemy wspólnie weselić się ze Zmartwychwstania Chrystusa. Teraz razem zatrzymajmy się w zadumie. Życzę Ci, aby Wielki Tydzień przyniósł same błogosławione owoce.

Rymowane życzenia na Wielki Tydzień

Gdy Wielki Tydzień trwa, myślimy o Zmartwychwstaniu,

nie zapominaj też o bliskich ukochaniu.

Razem do Wielkanocy się przygotowujmy,

na Wielką Niedzielę z nadzieją wyczekujmy.

***

W Wielkim Tygodniu pora na ciszę,

hucznej zabawy wtedy nie słyszę.

W Wielkim Tygodniu życzę Ci spokoju,

zatrzymaj się w swym trudzie i znoju.

