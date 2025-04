Życzenia na Wielkanoc po angielsku możesz także wpisać np. do kartki wielkanocnej DIY. Nasze propozycje są dość krótkie, jednak wszystkie w pełni oddają istotę świąt wielkanocnych i przekazują mnóstwo dobrej energii.

Życzenia na Wielkanoc po angielsku bez motywów religijnych

Warm Easter Wishes from me to you. Let's celebrate the Joys of life!

Serdeczne życzenia wielkanocne ode mnie dla Ciebie. Świętujmy radość życia!

***

I hope that Easter days will fill your heart with love, joy and pure happiness.

Mam nadzieję, że wielkanocne dni wypełnią Twoje serce miłością, radością i szczęściem.

***

Happy Easter! Sending you Easter Blessing and joyful hugs.

Wesołych świąt wielkanocnych! Wysyłam Ci wielkanocne błogosławieństwo oraz radosne uściski.

***

May you feel the hope of new beginning. Happy Easter! Happy Spring!

Życzę, byś poczuł nadzieję na nowy początek. Wesołych świąt wielkanocnych! Radosnej wiosny!

***

Best wishes for a lovely Easter. May your heart be filled with Love!

Najlepsze życzenia cudownej Wielkanocy. Niech Twoje serce wypełni się Miłością!

***

I wish you plenty of colorful Easter eggs. Easter is all about Hope and Faith!

Życzę Ci wielu kolorowych pisanek. Wielkanoc to czas Nadziei i Wiary!

fot. Adobe Stock, Marina Zlochin

Religijne życzenia na Wielkanoc po angielsku

May the spirit of the Lord fill your home with peace and joy.

Niech Duch Święty wypełni Twój dom pokojem i radością.

***

Hallelujah, it’s Easter time! May God always bless you and fill your heart with Love.

Alleluja, to wielkanocny czas! Niech Bóg Ci zawsze błogosławi i wypełnia Twe serce miłością.

***

Jesus is alive! May the angels always protect you. Alleluia, it’s Easter time!

Jezus żyje! Niech anioły zawsze Cię chronią. Alleluja w ten wielkanocny czas!

