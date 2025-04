Życzenia na weekend. 9 gotowych szablonów z rymami i bez

Życzenia na weekend to dowód, że ciepło myślisz o swoich najbliższych. Możesz przesłać je w piątek po południu lub w sobotę. Jeśli masz ochotę, wyślij je bliskim nawet w czwartek - by zasygnalizować, że weekendowy odpoczynek coraz bliżej. A już po złożeniu życzeń na weekend, sama nie zapomnij odpowiednio go zaplanować.