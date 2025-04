Życzenia na tłusty czwartek możesz wysłać znajomym, aby przypomnieć im o staropolskim zwyczaju - już od wieków Polacy hucznie żegnają karnawał, objadając się pączkami i faworkami właśnie w tłusty czwartek. Możesz przekazać życzenia SMS-em lub mailem, ale także podarować w formie kartki.

Reklama

Chociaż zwyczaj składania życzeń na tłusty czwartek nie jest może zbyt powszechny, wiele osób szuka zabawnych wierszyków, aby wysłać znajomym SMS-em albo na Facebooku. Wierszyki na tłusty czwartek to okazja, by z przymrużeniem oka zachęcić znajomych do karnawałowego obżarstwa.

Spis treści:

Tłusty czwartek to początek Wielkiego Postu, dlatego prześcigamy się w ilości zjedzonych pączków. To radosne święto, dlatego, jeśli chcesz złożyć komuś życzenia, powinny być one zabawne. Popularne są przede wszystkim rymowanki, zachęcające do słodkiego obżarstwa. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Wpisz je do kartki na tłusty czwartek, by zrobić bliskim największą przyjemność.

***

Dzisiaj pączków zjedz trzydzieści,

ile ci się w brzuchu zmieści,

i faworków dorzuć sto,

dziś obżarstwo że ho-ho!

Tłusty czwartek - dzień bez diety,

wystrzel wagę jak z rakiety,

kilogramy się nie liczą,

a kalorie dziś nie krzyczą!

***

Dzisiaj mamy tłusty czwartek,

wie o tym Tomek, Edyta i Bartek,

wszyscy pączki zajadają,

na kalorie uwagi nie zwracają.

Dołącz i ty do grona łasuchów,

do ekipy pełnych brzuchów!

Wszystkie grzeszki dozwolone,

wszystkie buzie zadowolone!

***

Tłusty czwartek - święto pączka,

każdego łasucha aż świerzbi rączka,

żeby zgarnąć słodkości całą masę,

ale zachować przy tym klasę!

Oponki i faworki kuszą,

wszyscy je podjadać muszą.

Życzę w tym dniu łakomstwa bez limitu,

góry pączków jak Dolomitów!

***

fot. Tłusty czwartek wierszyki/Adobe Stock, agneskantaruk

Najpiękniejsze życzenia i pozdrowienia na tłusty czwartek to te, które płyną prosto z serca i potrafią wzbudzić ciepłe uczucia. Niech te słowa przyniosą obdarowanym bliskość i wzruszenie. W końcu to nie tylko czas na jedzenie pączków i faworków, ale również okazja, by przekazać życzenia pełne radości i pozytywnej energii.

Niech ten tłusty czwartek będzie pełen miłości i uśmiechu, a każdy pączek niech przypomina o tym, jak wiele słodyczy jest w Twoim życiu.

Życzę Ci, aby każdy dzień był tak słodki jak pączek w tłusty czwartek, a każda chwila przynosiła radość porównywalną do pierwszego kęsa ulubionego smakołyku.

Niech Twoje serce będzie pełne ciepła i pokoju, tak jak ten dzień pełen pyszności i radości.

Niech ten tłusty czwartek przypomni Ci, że prawdziwa słodycz życia tkwi w chwilach spędzonych z bliskimi. Doceniaj każdą chwilę i delektuj się nimi jak ulubionym deserem.

Życzę Ci, abyś zawsze miał czas na małe przyjemności i pamiętał, że życie jest zbyt krótkie, by odmawiać sobie pączków. Niech każdy dzień będzie świętem radości.

Niech tłusty czwartek nauczy Cię, że choć nie zawsze jest słodko, to każda chwila może być okazją do odkrywania nowych smaków życia.

Niech ten tłusty czwartek przypomina o tym, jak ważni są bliscy. Życzę Ci ciepła, miłości i chwil pełnych radości, jak pączki pełne nadzienia.

Niech Twoje serce będzie zawsze pełne słodyczy, a każda chwila tłustego czwartku przynosiła radość i spokój.

Życzę Ci, abyś zawsze otaczał się ludźmi, którzy dodają Twojemu życiu smaku. Niech tłusty czwartek będzie pełen miłości i szczęścia.

Jeśli chcesz złożyć życzenia na tłusty czwartek swoim współpracownikom, szefowi albo nauczycielom w szkole, możesz sięgnąć po te urocze rymowanki. Napisz je w SMS-ie, wyślij mailem albo przygotuj własnoręcznie wykonaną kartkę na tłusty czwartek.

***

Na tłusty czwartek życzę dużo lukru,

kruchych faworków, oponek z masą cukru,

pękatych pączków z nadzieniem smakowitym,

karnawałowych ciasteczek o smaku znakomitym.

Dzisiaj zapomnij o odchudzaniu,

pamiętaj o słodkim czasu spędzaniu!

***

Tłusty czwartek jest raz w roku,

ma ten dzień mnóstwo uroku,

bo wtedy można się objadać,

lukier i cukier puder podkradać.

Kruche faworki, tłuściutkie pączki,

pchają się same do każdej rączki.

Życzę ci wszystkiego słodkiego,

objadaj się do rana białego!

***

Jak tradycja stara każe

w domu, sklepie, biurze, w barze,

wszędzie pączek dziś króluje,

każdy chętnie go smakuje.

Z dżemem, z cukrem, z wisienkami,

wszędzie pączek dzisiaj z nami.

Dziś kalorii nikt nie liczy,

wszędzie moc pysznych słodyczy.

W Tłusty Czwartek przez dzień cały

słodkim królem – pączek mały!

***

fot. Życzenia na tłusty czwartek/Adobe Stock, whiteflower

Krótkie SMS-y z życzeniami na tłusty czwartek to szybki i prosty sposób, aby wywołać uśmiech na twarzy bliskiej osoby. Oto kilka propozycji, które można przesłać w mgnieniu oka.

Smacznego tłustego czwartku! Niech pączki będą z Tobą!

Nie licz kalorii, tylko pączki. Wesołego świętowania!

Życzę Ci pączków pełnych radości i nadzienia szczęścia!

Niech ten dzień będzie słodki jak lukier na pączkach!

Pączek tu, pączek tam – niech radość będzie z nami!

Tłusty czwartek czas zacząć! Smacznego pączkowania!

Niech każdy pączek przynosi Ci uśmiech i radość!

Życzę Ci dnia pełnego słodyczy i beztroski!

Tłustego czwartku bez wyrzutów sumienia!

Niech Twoje życie będzie pączkiem, pełne nadzienia miłości!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.01.2021.

Czytaj także:

Pączki wiedeńskie z ciasta parzonego

Faworki z ciasta francuskiego

Reklama

Jak smażyć oponki i pączki?