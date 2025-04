Trzej Królowie odwiedzili Maryję, Józefa i Jezusa w stajence, aby złożyć dary Dzieciątku. Do żłobka doprowadziła ich gwiazda betlejemska, która wskazywała drogę. To właśnie do tego motywu często nawiązują życzenia na święto Trzech Króli. Możesz je wysłać SMS-em lub na Facebooku.

6 stycznia zwyczajowo organizuje się w Polsce świąteczne orszaki. Wierni w radosnych strojach wędrują ulicami miast, śpiewając kolędy. Warto pamiętać, że w tym dniu wypada również Wigilia Bożego Narodzenia w kościele prawosławnym. Możesz więc złożyć bliskim także życzenia bożonarodzeniowe prawosławne.

Śmieszne życzenia na Trzech Króli z rymami

Już mędrców ze Wschodu gwiazda prowadzi,

gdzie znaleźć Jezusa im zaraz doradzi,

niech i Ciebie prowadzi w życiu Twoim,

drogę oświetla światłem swoim.

***

Gdy Trzej Królowie do szopki wędrują,

prezenty Dzieciątku cenne podarują,

niech i Ciebie życie łaskami darzy,

niech Ci się spełnia wszystko, o czym marzysz!

***

Gdy Trzej Królowie z darami pospieszają,

Tobie przy okazji życzenia składają!

By Ci się w życiu wszystko spełniało,

miłość otaczała i zdrowie sprzyjało!

***

Trzej Mędrcy ze Wschodu Jezusa witają,

a Twojej rodzinie życzenia składają.

Żeby cały rok był pełen pomyślności,

wiary, nadziei i wielkiej miłości!

Poważne życzenia na święto Trzech Króli

Trzech Mędrców ze Wschodu prowadziła gwiazda betlejemska. Niech oświetla i Twoje życie, aby codziennie pomagać Ci w dokonywaniu właściwych wyborów i podążaniu dobrą ścieżką.

***

Niech gwiazda betlejemska prowadzi Cię drogą świętości, tak jak przed wiekami pokazała drogę Trzem Mędrcom!

***

Niech Trzej Królowie, oprócz darów niesionych narodzonemu Dzieciątku, złożą je również Tobie - aby w Twoim życiu zagościła wiara, nadzieja oraz miłość.

***

Dziś wspominamy Trzech Mędrców oraz ich hojne dary, które przynieśli Jezusowi. Ja również życzę Ci, aby w Twoim życiu nie zabrakło dobra i radości.

