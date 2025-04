Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej wypada 21 marca, dzień wcześniej (20 marca) jest początek wiosny astronomicznej. Życzenia na pierwszy dzień wiosny to dobry sposób na to, by przypomnieć znajomym, że ta wyczekiwana pora roku w końcu nadeszła. To czas odrodzenia i nowych początków, dlatego piękne słowa w tym dniu mogą być pełne optymizmu i pozytywnej energii.

Spis treści:

Wiosna to czas, kiedy przyroda rozkwita w pełni, a my czujemy przypływ energii. Przekaż najpiękniejsze życzenia na pierwszy dzień wiosny, które rozjaśnią dzień bliskim i wprowadzą ich w dobry nastrój.

Niech każdy dzień tej wiosny przynosi Ci tyle radości, ile kropli rosy na porannych kwiatach.

Życzę Ci, by wiosenne słońce zawsze rozświetlało Twoje dni, a każdy wietrzyk przynosił tylko dobre wieści.

Oby Twoje serce zawsze było otwarte na nowe początki, tak jak ziemia otwiera się na nowe życie.

Niech wiosna przypomni Ci, że nawet po najciemniejszej zimie zawsze przychodzi czas na odrodzenie.

Życzę Ci, abyś każdego dnia znajdował radość w małych rzeczach, tak jak wiosna cieszy się każdym promieniem słońca.

Oby wiosna nauczyła Cię, że każdy nowy początek jest szansą na coś pięknego.

Pierwszy dzień wiosny to doskonały moment, by podzielić się z bliskimi słowami, które niosą ze sobą głębsze przesłanie. Mogą to być wzruszające życzenia lub pozdrowienia z głębszą refleksją.

Niech wiosna przypomina Ci, jak bardzo jesteś kochany i potrzebny. Oby każdy dzień był pełen radości i miłości. Pozdrowienia pełne słońca!

Pozdrawiam cieplutko i życzę Ci, by każdy wiosenny promień słońca przypominał Ci o tym, jak wiele szczęścia wnosisz w życie innych.

Oby Twoje serce zawsze było otwarte na piękno świata, tak jak wiosenne kwiaty otwierają się na słońce.

Krótkie wiadomości SMS mogą być pełne wiosennego ducha i szybko poprawić nastrój. Oto kilka propozycji na szybkie, ale urocze życzenia wiosenne.

Wiosna nadeszła – niech przyniesie Ci słońce i uśmiech!

Życzę Ci wiosennego luzu i mnóstwa pozytywnej energii.

Niech każdy Twój dzień kwitnie jak wiosenny ogród.

Oby wiosna przyniosła Ci same radosne chwile!

Wiosenne pozdrowienia i moc słońca dla Ciebie!

Wiosenne przebudzenie – niech każda chwila Cię zaskakuje!

Życzę Ci wiosny pełnej niespodzianek i pięknych chwil.

Ciesz się wiosną i niech radość zawsze Ci towarzyszy.

Niech wiosna rozświetli każdy Twój dzień!

Oby tej wiosny spełniły się wszystkie Twoje marzenia.

Kiedy wiosna budzi się do życia, warto podzielić się z bliskimi odrobiną humoru. To sposób na przekazanie słów miłego dnia inaczej. Poniżej znajdziesz kilka śmiesznych życzeń, które rozśmieszą Twoich bliskich i wprowadzą ich w wiosenny nastrój.

Niech Twoje życie zakwitnie nowymi pomysłami tak, jak wiosną kwitną kwiaty na łąkach. Obyś nigdy nie musiał podlewać ich łzami!

Życzę Ci, abyś tej wiosny zawsze znajdował swoją drugą skarpetkę i nie gubił się w gąszczu codziennych spraw.

Niech Twoja wiosna będzie jak kameleon – pełna kolorów i niespodzianek, ale zawsze pozytywna!

Niech Twoja wiosna będzie pełna pomysłów, które rozkwitają jak najpiękniejsze kwiaty – barwne, niepowtarzalne i inspirujące.

Życzę Ci, abyś tej wiosny odkrywał nowe ścieżki w swoim życiu, tak jak przyroda odkrywa nowe kolory.

Oby każdy dzień przynosił Ci tyle inspiracji, ile kwiatów rozkwita w wiosennym ogrodzie.

fot. Kartka z radosnymi życzeniami z okazji pierwszego dnia wiosny/ Adobe Stock, Laura Pashkevich

Słowa pięknych życzeń na wiosnę mogą być przekazane w formie lekkich i zabawnych rymów. Takie słowa świetnie sprawdzą się jako piękne życzenia na dzień dobry.

***

Przesyłam wiosenne życzenia

marzeń wszystkich spełnienia!

***

Bądź pogodna i radosna,

bo dziś przyszła Pani Wiosna,

nadlatują też bociany,

śnieg dawno opadł ze ściany,

przebiśniegi zakwitają,

kwieciem wiosnę już witają.

***

Niech ten pierwszy dzień wiosny,

pędzie słoneczny i radosny,

niech bociany latają wysoko,

by dostrzegło je twoje oko,

wszak jak znany przesąd głosi,

szczęście ich widok przynosi.

***

Śnieg topnieje, trawa rośnie,

wiosna wita nas radośnie,

słonko grzeje, bocian spieszy

gniazdo wić w wysokiej wieży,

Życzę ci pięknej pogody,

pójdziemy razem na lody?

***

Wraz z pierwszym powiewem wiosny,

ślę pozdrowienia i uściski,

wszystkich marzeń spełnienia

i do szybkiego zobaczenia!

***

Wreszcie wyczekana

wiosna nastała.

Zima nareszcie

na dobre się poddała.

wiosennie pozdrawiam,

na spotkanie namawiam.

***

Nareszcie przyszła wiosna,

pora słoneczna i radosna,

przesyłam pozdrowienia

i serdeczne życzenia.

***

Jedna wiosna kwiaty niesie,

które kwitną tylko raz,

miłość jedna jest prawdziwa,

co przychodzi pierwszy raz.

***

Lekki deszczyk wiosenny,

niech wywoła uśmiech promienny,

a urocza Pani Wiosna,

sprawi, że będziesz radosna.

***

W pierwszy dzień wiosny, gdy słonko pięknie świeci,

a łąka zielona powoli się kwieci,

gdy bociany zmierzają do swoich gniazd,

pozdrowienia o tej porze roku składam pierwszy raz.

***

Dziś wielkie święto wagarowicza,

przyroda po zimie budzi się dziewicza,

a ja przesyłam kilka miłych słów,

bocianów wyglądając już, nie sów.

***

Wiosna to moja ulubiona pora roku,

od rana coraz dalej do zmroku,

a poranki coraz cieplejsze,

że i troski wydają się mniejsze.

Przesyłam trochę dobrego nastroju,

wiosenne życzenia zdrowia i spokoju.

***

„Wreszcie doczekaliśmy się wiosny”

- to slogan tak radosny,

gdy do życia budzi się przyroda,

a każdego dnia w domu szkoda.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie: 11.03. 2021r.

