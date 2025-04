Życzenia na pierwszą niedzielę Adwentu składają sobie ci, dla których ten okres jest naprawdę wyjątkowy. Chcą jak najlepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. Adwent to okres w kościele katolickim, który obejmuje 4 tygodnie przed Wigilią. Wierni uczestniczą wtedy w roratach i podejmują postanowienia. Niektóre zwyczaje adwentowe zostały jednak zapożyczone przez kulturę masową - większość z nas ma w domu kalendarze adwentowe dla dzieci i przygotowuje wieniec adwentowy.

Rymowanki adwentowe to świetny pomysł na życzenia dla bliskiej osoby, przekazane w formie SMS-a, maila czy kartki okolicznościowej. W połączeniu z ciekawą grafiką mogą być także doskonałym wpisem na portalu społecznościowym.

***

Gdy się Adwent rozpoczyna,

cieszy się chłopak i dziewczyna,

bo to już święta tuż za rogiem,

wszyscy ucieszymy się narodzonym Bogiem.

***

Gdy przychodzi Adwentu początek,

radość wypełnia każdy świata zakątek.

Zaduma, nostalgia, nadzieja i radość,

bo oto narodzi się nam największa miłość!

***

Bracia, cieszmy się i weselmy,

w okres zadumy i oczekiwania się przyodziejmy,

bo już nadchodzi Adwentu czas,

wkrótce Bóg się narodzi wśród nas!

***

Przyjmij dzisiaj me szczere życzenia,

by się Adwent zamienił w czas zamyślenia.

By przyniósł jak najlepsze dni.

Tego właśnie życzę Ci.

fot. Życzenia adwentowe/Adobe Stock, Floydine

Adwent to dla wielu osób pełen nostalgii, miłości i refleksji czas, dlatego świetnym pomysłem jest przekazanie bliskim osobom poważnych, mądrych i wzruszających życzeń na pierwszy dzień Adwentu. Możesz połączyć je z pięknym cytatem albo fragmentem Pisma Świętego.

***

Gdy rozpoczynamy okres Adwentu, nie sposób zapomnieć o serdecznych życzeniach. Otaczam dziś myślami Ciebie i Twoich bliskich. Życzę Wam, żeby nadchodzące dni przyniosły Wam ukojenie w oczekiwaniu na radość świąt Bożego Narodzenia.

***

W pierwszą niedzielę Adwentu przyjmij me serdeczne życzenia. Niech najbliższe tygodnie będą dla Ciebie wyjątkowe. Niech grudniowe dni otulą radością i spokojem. Miej wytrwałość w realizowaniu swoich postanowień.

***

Gdy rozpoczyna się Adwent, nasze serca i myśli przepełnione są oczekiwaniem. Życzę ci, aby ten czas okazał się dla ciebie okresem wyciszenia i samych dobrych postanowień.

***

Gdy płonie pierwsza świeca w adwentowym wieńcu, otulam ciepłymi myślami wszystkich moich bliskich. Ty zdecydowanie należysz do tego grona, dlatego przesyłam szczere życzenia. Niech nadchodzące dni będą przepełnione radością.

fot. Poważne życzenia adwentowe/Adobe Stock, Romolo Tavani

Pozdrowienia adwentowe świetnie sprawdzają się na portalach społecznościowych, ale także jako luźne życzenia przekazane bliskiej osobie w formie wiadomości SMS czy na czacie. Mogą być zabawne albo wzruszające. Najlepiej prezentują się w towarzystwie tematycznej grafiki.

***

Szczęść Boże na [1, 2, 3, 4] Niedzielę Adwentu. Niech zapłonie świeca, a tydzień będzie pełen miłości i szczęścia!

***

Miłego niedzielnego wypoczynku w tym adwentowym czasie!

***

Miłego przedświątecznego czasu. Niech ta Niedziela Adwentowa będzie cudem, a każdy kolejny dzień będzie jeszcze lepszym, pełnym zdrowia i miłości czasem.

***

Szczególny blask rozświetla świat na nowo, a okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się od pierwszej świecy. Niech przyniesie pokój i skieruje ciepło do naszych serc. Życzymy spokojnego okresu Adwentu.

***

Dzień dobry w tę piękną adwentową niedzielę. Niech to będzie dzień pełen ciepła, spokoju i miłości. Życzy...

***

