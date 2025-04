Życzenia na niedzielę z pewnością ucieszą tego, kto je otrzyma. Dla wielu osób to ulubiony dzień w tygodniu - właśnie wtedy można zwolnić tempo, zrelaksować się i odpocząć. Dla wierzących niedziela jest ważna również z powodów religijnych, dlatego w naszych życzeniach uwzględniłyśmy ten aspekt.

Dziś dzień w tygodniu najważniejszy,

dziś odpoczynek jest najświętszy.

Dzisiaj odpoczynek z Jezusem też,

niedzielny dzień spędź jak tylko chcesz.

***

Życzę Tobie miłej niedzieli,

niech się serce Twoje weseli,

bo niedziela to święty dzień,

niech wszystkie troski odejdą w cień.

***

Gdy wreszcie niedzielna nadejdzie pora,

czas na relaks od rana do wieczora.

Spędź więc z rodziną miłe chwile,

niech jednak Jezus nie zostanie w tyle.

***

Niedziela to najpiękniejsze chwile,

w tym dniu niech wszystko przebiega najmilej.

Ważna Msza Święta, to dobry czas,

niech radość w niedzielę nie opuszcza Was.

Na odpoczynek i relaks przychodzi pora,

niedziela jest piękna od rana do wieczora.

Życzę Ci dzisiaj wielu chwil wytchnienia,

zapomnij o tym, co masz do zrobienia.

***

Gdy w niedzielę rano się obudzisz,

nie myśl o tym, że się natrudzisz.

Bo dzień niedzielny to relaksu chwile,

niech cały czas upływa Ci najmilej.

***

Miłej niedzieli Tobie z rana życzę,

niech będzie spokojna - głośno tak krzyczę.

Bo dzisiaj pora relaksu miłego,

więc Ci życzę serdecznie wszystkiego dobrego.

***

Jaki jest dziś dzień? Niedziela!

Jaka to pora? Radości, wesela!

Niech więc się serce Twoje raduje,

do odpoczynku śmiało przygotuje.

***

Oto niedziela dziś nasza ukochana,

sam relaks tylko od samego rana.

Odpocznij dzisiaj, tempo zwolnić czas,

uśmiechaj się dziś raz po raz.

Miłej niedzieli - składam Ci dzisiaj serdeczne życzenia. Niech odpoczynek i relaks stanie się motywem przewodnim dzisiejszego dnia. Nie myśl o obowiązkach!

***

Życzę miłej niedzieli! Niech będzie spokojna, wypełniona czasem na odpoczynek. Niech chwile spędzone z bliskimi będą niezapomniane. Naładuj akumulatory dobrą energią na cały nadchodzący tydzień.

