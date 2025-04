Niedziela Palmowa, zwana inaczej Niedzielą Męki Pańskiej, albo Kwietną lub Wierzbną, to święto przypadające równo 7 dni przed Wielkanocą. Dla katolików to ważny moment - rozpoczyna się Wielki Tydzień, który stanowi bezpośrednie przygotowanie do świąt wielkanocnych. Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, gdy witały go radosne tłumy. Wiele osób rozsyła życzenia z okazji Niedzieli Palmowej.

Reklama

Rymowane życzenia na Niedzielę Palmową

Dzisiaj z palmami dumnie kroczymy,

dzisiaj się wszyscy razem weselimy,

coraz bliżej wielkanocny czas,

gdy radość Zmartwychwstania ogarnia wszystkich nas!

***

Dziś Niedziela jest Palmowa,

ze swą palmą się nie chowaj,

tylko machaj nią radośnie,

Alleluja! krzycz najgłośniej.

***

Alleluja! Hosanna! Krzyczmy dzisiaj razem,

dzisiaj nasze okrzyki są radości wyrazem.

Dziś machamy ozdobnymi gałązkami,

chodź w radosnym orszaku z nami!

***

Wielkanocy nadchodzi czas,

radość się zaczyna w nas,

dziś Niedziela jest Palmowa,

palmy swej w domu nie chowaj!

***

Dziś procesja, dzisiaj radość,

dziś tradycji się staje zadość,

Niedziela Palmowa to radosna pora,

od samego rana aż do wieczora!

Życzenia na Niedzielę Palmową bez rymów

Z okazji Niedzieli Palmowej życzę Ci, aby radość towarzyszyła Ci każdego dnia. Obudź w sobie wiarę, że Zmartwychwstały Chrystus już wkrótce przyniesie nadzieję Zbawienia.

***

W dniu Niedzieli Palmowej przesyłam Ci moje najszczersze życzenia. Niech rozpoczynający się okres zadumy będzie dla Ciebie owocnym czasem. Wielki Tydzień, który rozpoczyna się jutro, niech przyniesie skupienie w modlitwie.

***

Dziś Niedziela Palmowa, która rozpoczyna okres bezpośredniego przygotowania do świąt wielkanocnych. Niech będzie dla Ciebie dobrą okazją do zadumy, refleksji i obudzenia w sobie nadziei.

Reklama

Czytaj także:

Jak zrobić palmę wielkanocną?

Triduum Paschalne - opis każdego dnia