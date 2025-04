Życzenia na majówkę 2023

Życzenia na majówkę pokażą bliskim i współpracownikom, że życzysz im doskonałego wypoczynku, nawet jeśli spędzacie weekend majowy osobno. Wszystkim znajomym warto złożyć życzenia na majówkę. Czego życzyć? Przede wszystkim dobrej pogody, ta zawsze się przyda.

Skorzystaj z poniższych rymowanych życzeń i wierszyków na majówkę do złożenia idealnych życzeń okolicznościowych na weekend majowy. Są krótkie i dopasowane, pasujące na wiadomość SMS lub życzenia wysłane na Facebooku.

***

Niech słonko majowe pięknie grzeje,

niech wokół wiele dobrego się dzieje,

kiełbaska na ruszcie się nie przypali,

kto jej spróbuje, niech głośno chwali.

***

Czy nad morzem czy na górskich szlakach,

majowa pogoda niech będzie taka,

by nie pod dachem, ale na łonie natury

wypoczywać i podziwiać jasne chmury.

***

Na pyszne mięsko z grilla do siebie zapraszamy,

słów: „dziękuję, mam już plany” nie słuchamy.

Czy będzie słonko czy deszcz nas zmoczy,

brzydka pogoda nas nie zaskoczy,

w dobrym towarzystwie czas przyjemnie mija,

wpadajcie więc, już rozpalamy grilla.

***

Relaksu na działce, aktywnego wypoczynku,

od pracy i stresu dobrego odpoczynku.

***

Niech 1, 2 i 3 maja słonecznie się zapowiada,

niech deszcz i wicher nie przeszkadza,

odpoczynku od pracy i humoru dobrego

na majówkę życzę wszystkiego najlepszego.

Jeśli wysyłanie rymowanych i zabawnych życzeń majówkowych nie jest w twoim stylu, postaw na poważniejsze, choć dalej pogodne życzenia zdrowia. Możesz przesłać je dalszym znajomym, by podtrzymać kontakt i życzyć im udanego weekendu majowego.

***

Majowe słonko i nastroje majowe,

lecz nadto niech wolne dni będą zdrowe,

bez stresu i pośpiechu, wśród śmiechu gości,

a pyszne potrawy niech będą źródłem radości.

***

Przesyłam najlepsze życzenia na majówkę,

do szafy schowaj już puchówkę,

przywitaj piękną pogodę majową,

niech w domu pachnie konwaliowo.

W lesie czas spędzaj na spacerach,

ciesz się, że maseczka na nosie cię nie uwiera.

***

Na balkonie, tarasie, na działce czy w ogrodzie,

w mieszkaniu, na rowerze czy w samochodzie,

choć powodów do świętowania co rok mamy niemało,

życzę, by w majówkę dobrze się odpoczywało.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 12.04.2021.

