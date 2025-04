Życzenia na Lany Poniedziałek 2023 zazwyczaj nawiązują do motywu znanej tradycji oblewania się wodą. W ludowych wierzeniach Słowian miało to zapewniać płodność i mimo że współcześnie ten zwyczaj nie jest aż tak rozpowszechniony, dzieci i młodzież nadal uwielbiają go kultywować. Wśród dorosłych również nie brakuje zwolenników bardzo mokrego Lanego Poniedziałku! Życzenia na Poniedziałek Wielkanocny możesz wysłać też, jeśli spóźniłaś się z wysłaniem życzeń wielkanocnych znajomym lub oficjalnych życzeń wielkanocnych współpracownikom.

Poniżej 6 śmiesznych rymowanych życzeń na Poniedziałek Wielkanocny. Sprawdzą się dla znajomych, dla przyjaciół lub jako życzenia wielkanocne na Facebooka:

Gdy wszyscy z wiadrami wody biegają,

jak szaleni się oblewają,

przyjmij moje szczere życzenia,

niech ten dzień się w bitwę wodną zmienia!

Trzeba pamiętać, że starym zwyczajem,

Wielkanoc jest znana nie tylko z jajek,

Śmigus-dyngus to mokra tradycja,

na przekór nudzie opozycja!

***

Dziś szykuj armatki i pistolety,

choć to nie wojna - niepotrzebne sztylety,

chodzi dziś o dobrą zabawę,

każdy zdaje sobie z tego sprawę!

Kto najwięcej wody wyleje,

kto najbardziej dziś zaszaleje,

temu los przyniesie w darze,

najwięcej pozytywnych zdarzeń!

***

Kurczak, baranek i zając szary,

mówią że dziś zwyczaj stary,

by dzisiaj wodą wszyscy ociekali,

oblewać innych też się starali.

Dziś schowaj do kąta swoją powagę,

zawalcz Dyngusem o innych uwagę!

***

Dziś wody się poleją litry całe,

wanny mogą być za małe.

Nadchodzi Lany Poniedziałek,

zmocz sobie włosy i przedziałek!

Zmocz buty, skarpetki, kostki i kolana,

zmocz cały pokój, nie lej po ścianach!

***

W Lany Poniedziałek Śmigusy-dyngusy,

świętują wszyscy - nie tylko nygusy!

Więc łap w dłonie wiaderko z wodą,

krzyknij radośnie: Ahoj, przygodo!

Wyrusz na podbój świata całego,

życzę udanego Poniedziałku Wielkanocnego!

***

Niech ten Poniedziałek Wielkanocny,

będzie dla Ciebie bardzo owocny,

przygotuj się do wodnej bitwy,

tocz szalone, mokre gonitwy,

wody dzisiaj nie żałuj nikomu,

biegaj z wiaderkiem po całym domu!

Poważne i bardziej oficjalne życzenia na Lany Poniedziałek możesz złożyć osobom, z którymi nie masz bliskiego kontaktu. Sprawdzą się także jako przemowa, gdy składasz życzenia większej grupie ludzi. Oto 3 propozycje:

W drugi dzień świąt wielkanocnych życzę, aby wiara, nadzieja i miłość opromieniały każdego dnia Twoje życie. Niech dodadzą otuchy i sprawią, że lepsze jutro stanie się faktem!

***

W Lany Poniedziałek życzę nie tylko wodnych szaleństw, ale również wszelkich łask od Zmartwychwstałego - niech przyniesie Ci pokój i radość, a Dobra Nowina niech zagości w Twoim sercu.

***

W Poniedziałek Wielkanocny przesyłam serdeczne życzenia. Niech odradzająca się wiosna daje nadzieję na lepsze dni, a triumf życia nad śmiercią niech sprawi, że w Twoim życiu zagości pokój.

