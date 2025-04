Życzenia na komunię od chrzestnej to również dobra propozycja wyjątkowej dedykacji do książki dla dziecka. Możesz złożyć je też na dedykowanej kartce komunijnej. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, byś jako chrzestna nauczyła się życzeń komunijnych na pamięć i wyrecytowała je chrześniakowi/chrześnicy w tym niezwykłym dniu, na pewno to doceni.

Wierszyki i rymowanki komunijne szczególnie spodobają się twojej chrześnicy lub chrześniakowi. Wypisz je na komunijnej kartce, a jeśli chcesz szczególnie zaimponować, naucz się ich i wyrecytuj przy składaniu życzeń po komunii. Oto 4 wierszyki, które dobrze nadają się na tę okazję.

***

(Imię), dziś Twój wielki dzień,

dziś wszystkie troski niech odejdą w cień.

Pana Jezusa po raz pierwszy przyjmujesz,

w gronie Dzieci Bożych w pełni się znajdujesz.

***

Od samego rana dziś ptaszki śpiewają,

że w naszej rodzinie wszyscy radość mają.

Bo dziś (imię) Pierwszą Komunię przyjmuje,

więc się każdy z serca raduje.

***

To komunijnej radości czas, Twojego wzrastania w wierze pora,

wszyscy się dziś cieszymy od samego rana do wieczora!

Gdy po raz pierwszy w pełni w Eucharystii uczestniczysz,

wtedy chrzestna szepcze skromnie - niech Ci się spełni, czego sobie życzysz!

***

W dniu Pierwszej Komunii Świętej,

chrzestna życzy Ci miłości szeroko pojętej.

Niech każdy dzień w radość obfituje,

niech Matka Boża łaskami Cię obdarowuje.

Chcesz, żeby twoje życzenia komunijne dla chrześniaka/chrześnicy były bardziej oficjalne i poważne? Przygotowałyśmy też takie propozycje. Doskonale sprawdzą się jako dedykacja np. w Piśmie Świętym lub innej książce na komunię dla dziecka.

***

Kochana Chrześnico/Kochany Chrześniaku!

W dniu Twojej Pierwszej Komunii Świętej składam Ci najserdeczniejsze życzenia, pełne dumy i miłości. Niech każdy dzień będzie dla Ciebie drogą ku wzrastaniu w Jezusie Chrystusie.

***

Dziś wyjątkowy dzień. Jako chrzestna patrzę na Ciebie z dumą i wzruszeniem, bo właśnie dziś po raz pierwszy w pełni uczestniczysz we Mszy Świętej. Niech ta cudowna chwila pozostanie w Twojej pamięci na zawsze.

***

Przywołuję dzisiaj w pamięci dzień Twojego chrztu, gdy obiecałam swoją pomoc w Twoim wzrastaniu w wierze. Dziś nadeszła pora na kolejny etap, bo właśnie przyjąłeś/przyjęłaś Pana Jezusa do Twojego serca. Duma wypełnia moje serce!

Religijne cytaty na komunię to coś, co nie wychodzi z mody. Zamiast szukać własnych słów, by złożyć życzenia chrześnicy lub chrześniakowi, możesz posłużyć się np. cytatami z Biblii lub słowami z kazań księży dla młodzieży. Może być to myśl przewodnia, jaką chcesz przekazać dziecku komunijnemu na dalszą drogę życia. Oto 3 najlepsze cytaty komunijne od chrzestnej, które naszym zdaniem doskonale pasują na tę okazję:

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Iz 54,10

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Lb 6,24-26

Pierwsza Komunia z białą kokardą jak w śniegu z ogonem ptak. Ufaj jak chłopiec z buzią otwartą, Bogu się mówi – tak! - ks. Jan Twardowski

