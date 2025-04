Rymowane życzenia na Halloween potraktuj z przymrużeniem oka. Nawiązują do strachów i potworów, ale też dobrej zabawy, która jest nieodłącznym elementem każdego święta Halloween.

***

Strasznego Halloween! Ja szybko Ci dziś życzę!

Świecących dyń i strachów, już dzisiaj nie policzę.

Świętuj, strasz, baw się, radośnie się dziś śmiej!

Cukierki same, bez psikusów, najlepiej wreszcie miej!

***

Halloween to święto strachu i dobrej zabawy,

życzę Ci dziś po cukierki owocnej wyprawy!

Nie bój się, nie smuć, na zabawie dobrej skup,

wielki worek na słodycze na zapas lepiej kup!

***

Halloween to święto strachów,

nie rób sobie dziś obciachu,

wór cukierków lepiej szykuj,

to powód do radosnego krzyku.

Życzę świetnej dziś zabawy,

wśród potwornej wrzawy.

***

Halloween dziś wszyscy świętują,

straszne kostiumy i maski szykują.

Worek na cukierki przyda się też,

dołącz do zabawy, jeśli tylko chcesz.

Te żarty i szalone przebieranki,

straszne wieczory i straszne poranki!

***

Halloween to taki dzień,

gdy wszystkie strachy odchodzą w cień.

My się straszydeł nie boimy,

na ich widok dziś się cieszymy.

Wszystkim życzymy dobrej zabawy,

wśród radosnych okrzyków i wrzawy.

***

W Halloween nie czuj strachu,

to trochę święto kiczu i obciachu.

Malowane twarze, dynie wydrążone,

nie powinny miny być przerażone!

Życzę Ci w Halloween świetnej zabawy,

no i udanej po cukierki wyprawy!

***

Na Halloween życzę strrrrrasznej zabawy!

Trochę strachu to w życiu rodzaj pysznej przyprawy.

Niech wszyscy dzisiaj dookoła będą szczęśliwi,

chociaż w strasznych maskach, to dla siebie życzliwi.

***

Halloween za pasem, to święto nadchodzi już,

więc pora wielu strachów dosłownie jest tuż-tuż!

Pora też ode mnie na bardzo krótkie życzenia:

niech Halloween to będzie okazja do straszenia!

***

Halloween się rozpoczyna dziś,

więc nie bądź jak pluszowy miś,

niech w Twojej głowie chwila strachu zagości,

to przecież święto ze straszenia radości!

Życzę Ci dzisiaj strrrrrasznej zabawy,

niech w oddali znikną codzienne sprawy.

