Życzenia na Dzień Singla warto złożyć znajomym singlom - to miły wyraz pamięci o bliskiej osobie. Nasze autorskie wierszyki możesz wysłać SMS-em lub na Messengerze.

Reklama

Chociaż w Polsce to święto jest stosunkowo mało popularne, w niektórych krajach jego obchody stają się coraz bardziej znane. We Francji single tego dnia otrzymują rośliny doniczkowe, są też przeprowadzane wybory Singla Roku - odpowiednik wyborów miss.

Życzenia na Dzień Singla dla kobiet

Dzisiaj wszyscy single świętują,

swój wolny stan celebrują.

Świętuj i Ty wesoło, radośnie!

Niech radość i szczęście w Twym sercu rośnie.

***

Bądź dzisiaj wesoła, bądź dziś szczęśliwa,

dzisiejszy dzień Dniem Singla się nazywa!

Pora na radość, wyjście z przyjaciółkami,

niech wszyscy cieszą się razem z nami!

***

Hej, Kochana Singielko Moja,

jak szczęśliwa jest dola Twoja,

gdy brudnych męskich skarpet prać nie musisz,

a nerwów po kłótniach w sobie nie dusisz.

15 lutego świętuj swój czas,

dziś się uśmiechaj raz po raz!

***

Dzisiaj radosny świętowania dzień,

więc wszystkie troski odsuń w cień,

dzisiaj świętują wszystkie singielki,

pielęgniarki, policjantki, sprzedawczynie i nauczycielki!

***

All the single ladies, jak to śpiewa Beyonce,

są szczęśliwe z bycia sobą - każdy to wie!

Korzystaj z życia, garściami z niego bierz,

sięgaj po wszystko, czego tylko chcesz!

***

Oto singielek najlepszy czas,

więc krzyczmy razem wszystkie wraz,

że wolne kobiety szczęśliwe są,

garściami z życia czerpać chcą!

Życzenia na Dzień Singla dla mężczyzn

Oj, jak to dobrze kawalerem być,

z losu żonatych móc sobie drwić.

15 lutego Dzień Singla jest,

okazja do tego, by świętować fest!

***

Dzisiaj przyjmij mój drogi kolego,

serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego,

bo dziś wszyscy single świętować chcą,

wolni i szczęśliwi przecież są!

***

Radośnie krzyczmy wszyscy wraz:

dzisiaj jest świetny singli czas!

15 lutego to święto wolnych ludzi,

niech to radość w sercach obudzi!

***

Wolność to wielki w życiu dar,

roztacza wielu uroków czar.

Tańcz i baw się od rana do wieczora,

na troski i smutki przyjdzie jeszcze pora!

Reklama

Czytaj także:

Firma jest na skraju bankructwa, ale moja żona nadal kupuje drogie ciuchy

Po śmierci taty, mama czciła go jak świętego. A on... miał nieślubnego syna

Okradałem dziadka, bo myślałem że mama ma raka. A ona kłamała