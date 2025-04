Świętowany 14 października Dzień Edukacji Narodowej to świetna okazja, aby złożyć życzenia lubianym nauczycielom. Święto celebrują również przedszkolaki, przygotowując laurki i upominki od serca. W tym dniu nie może zabraknąć także szczerych życzeń!

Reklama

Rymowane życzenia na Dzień Nauczyciela od przedszkolaków

Gdy Dzień Nauczyciela nadchodzi,

przedszkolak z uśmiechem przychodzi,

składa miłe życzenia swojej pani,

która każdego dnia wytrzymuje z nami!

***

Dla najlepszej w świecie pani,

co się bawi co dzień z nami

i codziennie nam przedstawia

świat nauki i zabawy.

My składamy dziś życzenia -

zdrowia i marzeń spełnienia!

***

Dla najlepszej nauczycielki,

dzisiaj uśmiech od nas wielki,

no i jeszcze te życzenia:

niech się pani nigdy nie zmienia!

***

Na Dzień Nauczyciela życzenia szczere mamy,

bo od zawsze wiadomo, że panią uwielbiamy!

Niech będzie pani zdrowa i czuje się szczęśliwa,

niech zawsze będzie pani tak samo życzliwa!

***

Dla naszej pani, co najpiękniejszy uśmiech ma,

niech każdy dzień jej samo szczęście tylko da.

Niech będzie zawsze zdrowa, niech spełnia swe marzenia,

niech każdego dnia jej radość się nie zmienia!

***

Dziś Dzień Nauczyciela, więc niech kochana pani,

ma zawsze szczery uśmiech, jak każdego dnia z nami.

Życzymy dużo szczęścia, zdrowia też życzymy,

obiecujemy jeszcze, że nic więcej nie spsocimy!

***

14 października to najwspanialsze święto,

o swoich nauczycielach każdy przedszkolak pamięta.

Dla naszej pani także, życzenia mam dziś szczere,

niech będzie zawsze zdrowia i uśmiechów ma wiele!

Życzenia na Dzień Nauczyciela od przedszkolaków (bez rymów)

Z okazji Dnia Nauczyciela dla kochanej pani:

zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń!

Samych sukcesów i jak najmniej problemów!

***

Kochanej naszej pani, dzisiaj wszyscy obiecujemy, że będziemy zawsze grzeczni! Dziękujemy za pani wysiłek każdego dnia!

***

Dla Najwspanialszej Nauczycielki! Samych sukcesów, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i mnóstwo wolnego czasu!

Reklama

Czytaj także:

Mądre życzenia na Dzień Nauczyciela

Co kupić na Dzień Nauczyciela?