Życzenia na Dzień Mamy mogą być krótkie u długie, rymowane, proste albo utrzymane w zabawnym tonie. To, co wybierzesz, zależy od Twoich preferencji oraz osobowości mamy czy teściowej, której chcesz złożyć życzenia. Oto kilka gotowych propozycji.

Reklama

Spis treści:

Krótkie życzenia na Dzień Mamy sprawdzą się przede wszystkim na niewielkich kartkach lub laurkach. Możesz je wpisać także na bileciku prezentowym dołączonym do bukietu. Krótkie formy świetnie sprawdzą się również w formie SMS-a albo szybkiej wiadomości na messengerze czy whatsapp.

***

Dałaś mi życie, a co ja mogę zrobić dla Ciebie?

W tym radosnym dniu przyjmij ode mnie moc życzeń,

obietnicę miłości, która nigdy nie wygaśnie

i buziaka, który należy Ci się każdego dnia.

***

Za kolorowy dzieciństwa świat,

Za ocieranie łez i otuchy słowa,

Życzę Ci w dniu Twojego święta

Pomyślności i radości moc!

***

Z okazji Twojego święta życzę Ci kochana mamo,

Marzeń spełnienia, tych dużych i tych małych,

Uśmiechu na twarzy

i radości z pociech swych.

***

Jesteś pierwszą osobą, którą na tym świecie poznałam.

Pierwszą, która się do mnie uśmiechnęła i przytuliła.

Nauczyłaś mnie najważniejszych rzeczy.

Dziś przyjmij życzenia i moc podziękowań za to, że wciąż robisz dla mnie dużo więcej.

***

Mam dla Ciebie bukiet życzeń, moja Mamo ukochana,

niech Twa buzia będzie zawsze roześmiana.

Niech Ci szczęście oraz zdrowie dopisuje,

niech marzenia się spełniają.

Kochanej Mamie ...

***

Za każde wyrzeczenie, którego się dla mnie podjęłaś,

za oddawanie mi ostatniego kęsa swojej ulubionej potrawy,

za świat, który mi pokazałaś,

za bijące dla mnie serce – dziękuję.

***

Dla świata jest zwykła kobietą,

a dla mnie ukochaną mamą, która mi ten świat pokazała.

Za to Ci dziękuję i za to Cię kocham...

***

Za to, że za najpiękniejszą chwilę

Twojego życia uważasz moment,

w którym na mnie po raz pierwszy spojrzałaś – dziękuję Ci Mamo!

***

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku.

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku.

Za to, że dni moje tęczą malujesz.

Dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

***

Pokazałaś nam świat,

Nauczyłaś jak pokonać życia trudy.

Z wdzięczności i z wyrazami miłości,

w dniu Twojego święta ofiaruję Ci ten czerwony kwiat.

***

Abyś zawsze przy nas była, najpiękniejsza i jedyna,

mądra, dobra, ukochana, taka bliska - nasza Mama!

***

Za cierpliwość i opiekę,

za siłę i nauki,

w dniu Twojego święta

wręczam Ci kwiat, uczucia mego znak.

***

Przyjmij, w dniu Twojego święta,

Wyrazy miłości i wdzięczności

za włożony w wychowania mego trud.

***

Dni urocze, piękne, młode

w drodze życia napotkamy,

ale jednym z najpiękniejszych

będzie dzień mojej kochanej Mamy.

Więc serdecznie Ci winszuję,

aby przez ten dzionek cały

tylko nuty zdrowia, szczęścia,

w Twoim sercu, Mamo, grały!

***

Żadne słowa nie oddadzą tego, kim dla mnie jesteś.

Żaden płomień nie strawi mego do Ciebie uczucia.

Żaden człowiek nie zrobi dla mnie tyle, ile Ty dla mnie zrobiłaś.

Kocham Cię Mamo!

***

Jesteś światełkiem na końcu ciemnego tunelu,

ręką podaną nad przepaścią,

ścieżką w gąszczu.

Kocham Cię mamo!

***

Jesteś jak wiatr, który rozwiewa wszystkie me smutki!

Jesteś jak słońce, które ogrzewa

me serce swymi promieniami!

Jesteś jak gwiazda, która oświetla mi ciemną drogę pośród nocy!

Jesteś i za to Ci z całego serca dziękuję - KOCHAM CIĘ!

***

fot. Krótkie życzenia na Dzień Mamy/Adobe Stock, fizkes

Zabawne rymowanki i śmieszne życzenia idealnie sprawdzą się w każdym przypadku. Pięknie będą wyglądać na laurce na Dzień Mamy przygotowanej przez malucha, a także na kartce podarowanej przez dorosłe dzieci.

***

Jestem mała różyczka...

Wypadłam z koszyczka...

Nie umiem winszować,

tylko Mamę mocno pocałować

***

Mamo, Mamo coś Ci dam

jedno serce, które mam.

A w tym sercu róży kwiat Mamo,

Mamo żyj nam 100 lat!

Żebyś nigdy nie płakała i zawsze na twarzy

uśmiech miała!

***

Kocham Cię jak kwiat kocha wodę

I jak wielbłąd na pustyni ochłodę,

Kocham jak Św. Mikołaj swą brodę,

Jak bóbr gryźć wielką kłodę,

Jak pasterz swoją trzodę

I jak Narcyz swą urodę.

Kocham Cię dzisiaj i we środę,

W słońcu i w niepogodę,

Kocham Cię na zawsze!!!

***

W kalendarzu Święto Matki,

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.

Piękne, wzruszające życzenia, doskonale prezentują się na eleganckiej kartce, ale także przekazane SMS-em. W takiej formie również wywołają uśmiech na twarzy mamy, a i być może sprawią, że w oku zakręci się łezka.

***

Mama, matka, mateczka,

to najpiękniejsze słowo świata.

Nie ważne czy jest biedna,

czy obrzydliwie bogata.

Ona w niedzielę sierpniową,

w bólach dała mi życie.

Potem pielęgnowała, wychowała,

aż się dorosłą jej córka stałam.

Dziś pragnę jej w podzięce,

złożyć całus na spracowanej ręce.

Chętnie bym siadła jej na kolana,

w ciepłym uścisku zamknięta do rana.

Wielki szacunek za wyrozumiałość,

dla zbuntowanej nastolatki.

Dzisiaj rozumiem rozterki matki.

Dzisiaj ja sama jestem mamą,

i też o dziecko drżę tak samo.

***

Już posiwiały mamo Twe włosy,

a twarz zmarszczkami poryta

i ciężkie stały się mamo Twe kroki,

choroba też częściej do Ciebie wita.

Lecz w oczach Twoich uśmiech zawsze widzę,

ta sama miłość w Twoim sercu płonie

i choć wiek Twój słabość przypominać karze ,

Ty zawsze do mnie wyciągasz swe dłonie.

Ty zawsze czujna i ciągle gotowa ,

rozumiesz mnie zawsze nawet bez słów,

a dobroć i czyny zdobią Twe słowa,

Ty jesteś dla mnie mamo wyjątkowa.

Dziś Twoje święto, przyjmij więc proszę,

to co dla Ciebie w mym sercu noszę.

Życzę Ci, abyś zawsze szczęśliwa była,

aby Ci zdrowia nie brakło dobrego,

gdyż skarbu nie znam od niego lepszego.

Nie zaznaj nigdy bólu, cierpienia,

Takie są skromne moje życzenia.

Jeszcze o jednym marzę w ukryciu -

byś zawsze przy mnie była,

bo Cię KOCHAM , i jesteś najważniejsza w mym życiu.

***

Znam pewną wspaniałą kobietę, blondwłosą, niebieskooką -

to ona dała mi życie, wskazała, jak iść i dokąd.

Z tych pięknych, mądrych oczu wciąż emanuje miłość,

każde pozornie złe słowo matczyną troskę kryje.

Wiem, że żadna osoba nie zrobi dla mnie tak wiele,

nie da z siebie wszystkiego, bym żyła jak najlepiej.

Choćbym zebrała to wszystko, czym Ziemia nas obdarzyła,

nie wynagrodzę Ci tego, na co zasłużyłaś.

Dziś mam okazję na to, by błysnąć skromnym gestem -

powiem to w czterech słowach: DZIĘKUJĘ CI, ŻE JESTEŚ!

***

Kocham Cię Mamo!

Za to, że potrafisz się uśmiechnąć nawet gdy w życiu grad i wichura.

Za to, że nauczyłaś mnie cieszyć się z drobnostek niczym z największych prezentów od losu.

Za to, że najprostsza potrawa podana przez Ciebie

smakuje lepiej niż ta w najwykwintniejszej restauracji.

Za to, że najmilsze wspomnienia ma Twój zapach.

Za to, że z Tobą wszystko jest prostsze.

Za to, że jesteś...

***

Dziękuję Ci, że dałaś mi życie, za to, że mogę istnieć.

Za to, że zawsze w potrzebie jesteś blisko i wspierasz mnie.

Te chwile razem spędzone, radosne i smutne, nigdy nie będą stracone.

Wzloty i upadki? To nieistotne.

Dla mnie liczysz się tylko Ty.

***

Mamo stałaś przy mnie w nocy, gdy płakałam.

Byłaś przy mnie, gdy o pomoc wołałam.

Dałaś mi przyjaźń najpiękniejszą, najtrwalszą.

Dałaś mi miłość wyrzeczeń wartą.

***

Czasem się nie zgadzamy lub mamy sobie coś za złe.

Jednak nie mam innej matki i musisz wiedzieć,

że kocham Cię od zawsze tak samo.

Dobrze wiedzieć, że jesteś.

Z najlepszymi życzeniami i podziękowaniami

***

Mamo, dziś jest Twoje święto,

więc chcę Ci życzyć wszystkiego najlepszego.

Wiem ile zniosłaś trudu i cierpienia,

więc dzisiaj chcę Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia.

***

Brakuje słów, aby podziękować za matczyną odwagę,

cierpliwość, dobroć, zrozumienie,

ale tak bardzo chcę wyrazić wdzięczność właśnie Tobie.

Najbardziej kochającej z Mam...

***

Słowa nie wyrażą dobrze tego, co czuję.

Uczucie miłości i wdzięczności do Ciebie,

mamo, przerasta tą małą kartkę.

Mimo to przyjmij życzenia

wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta…

***

fot. Życzenia na Dzień Mamy/Adobe Stock, JJ Studio

Zamiast wpisywać życzenia na kartkę, możesz od razu wydrukować gotową laurkę. Świetnie sprawdzi się do tego papier do drukowania zdjęć. Taką kartkę możesz z łatwością przygotować w prostym programie graficznym, a potem wydrukować w automacie do zdjęć (np. w Rossmannie). Będzie to piękny dodatek do prezentu na Dzień Mamy DIY. Oto kilka gotowych propozycji, które możesz pobrać:

fot. Kartki życzenia na Dzień Mamy/Canva

fot. Kartki z życzeniami na Dzień Mamy/Canva

fot. Kartka z życzeniami dla mamy/Canva

Bardzo popularne jest także wysyłanie mamie ciekawego, kolorowego gifa lub obrazka, który zawiera bardzo krótkie życzenia. Świetnie sprawdzi się do przesłania MMS-em albo poprzez messenger czy whatsapp.

fot. Gify na Dzień Mamy/Canva, Adobe Stock, Thierry RYO

fot. Dzień Mamy gif/Canva, Adobe Stock, maglara

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.05.2019.

Reklama

Czytaj także:

Krótkie wierszyki na Dzień Mamy

Życzenia na Dzień Mamy od córki

Życzenia dla matki chrzestnej na Dzień Mamy

Życzenia na Dzień Mamy dla teściowej

Wzruszające życzenia na Dzień Mamy