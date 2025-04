Życzenia na Dzień Energetyka to miły dowód pamięci. Nasze propozycje podzieliłyśmy na 2 grupy - życzenia rymowane (z przymrużeniem oka), a także wersje bez rymów.

Rymowane życzenia na Dzień Energetyka

14 sierpnia to data znana,

gdy cała branża gotowa do świętowania.

Przyjmij więc dzisiaj szczere życzenia,

niech się Twój zapał do pracy nie zmienia.

***

Dziś świętują energetyki mistrzowie,

dzisiaj więc głośno każdy to powie,

że należą Ci się szczere życzenia -

na każdym kroku powodzenia!

***

Cała energetyka dzisiaj świętuje,

każdy sukcesów im winszuje.

Wszyscy ze sobą niosą najszczersze życzenia,

energetykom życząc szczęścia i powodzenia!

***

Gdy jakiegoś energetyka znasz,

dobrą okazję do życzeń dziś masz,

śmiało składaj mu szczere życzenia,

niech nie narzeka na brak powodzenia!

***

14 sierpnia to ważna data - Dzień Energetyka!

Dzisiaj z miłymi życzeniami niech każdy z Was się spotyka.

To istotny dzień i data szczególna,

więc niech nasza radość będzie dziś wspólna.

Życzenia na Dzień Energetyka bez rymów

14 sierpnia, gdy przypada polskie Święto Energetyki, wszyscy pracownicy branży hucznie świętują. Nie mogę więc zapomnieć o życzeniach dla Ciebie - niech praca będzie dla Ciebie źródłem nieustającej satysfakcji, a życie prywatne układa się jak najlepiej.

***

Gdy świętują polscy energetycy, również i Ty masz swoje święto. Z tej okazji składam Ci szczere życzenia - w pracy bądź zawsze bezpieczny, a w życiu prywatnym niech dopisuje Ci zdrowie i spełniają się wszystkie Twoje marzenia.

