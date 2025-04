Życzenia dla dziadka na Dzień Dziadka, imieniny czy urodziny. Tymi słowami podziękujesz Dziadkowi za każdy wspólny dzień

Życzenia dla dziadka mogą być standardowe lub rymowane. Dziadek to szczególna osoba w życiu każdego wnuka. To on ukradkiem daje czekoladki, huśta na huśtawce w pobliskim parku, chodzi na długie spacery po lesie... Nie wspominając o ratowaniu z opresji, kiedy coś spsocisz. Podziękuj mu za to w Dniu Dziadka.