Życzenia na dzień dobry możesz wysłać SMS-em lub na Messengerze. Krótkie, zabawne wierszyki wywołają na twarzy uśmiech i uprzyjemnią poranek. Skorzystaj z naszych propozycji, dzięki którym w kilka sekund sprawisz radość bliskim. Zamiast życzeń na dzień dobry możesz też wykorzystać cytaty na dzień dobry, które motywują i umilają poranek.

Życzenia miłego dnia na dzień dobry warto wysłać dzieciom, członkom rodziny lub przyjaciołom, by umilić im poranek. Możesz również życzyć miłego dnia inaczej, w bardziej oryginalny sposób. Oto 11 kreatywnych propozycji rymowanych życzeń miłego dnia na dzień dobry:

***

Gdy wstał już nowy dzień,

a noc odchodzi w cień,

ja życzę Tobie miłego dnia,

niech dobry humor cały dzień trwa.

***

Na miły dzień przyjmij moje życzenia,

niech się Twój nastrój wcale nie zmienia,

niech cały czas będzie wspaniały,

uśmiechaj się przez dzień cały!

***

Już słoneczko dawno wstało,

na Twą buzię spoglądało,

nakazało miłego dnia życzyć Ci,

by był jeszcze lepszy od innych dni!

***

Gdy nowy dzień się rozpoczyna,

niech uśmiechnięta będzie Twoja mina!

Niech oczy Twoje śmieją się,

a całe ciało podbijać świat chce!

***

Gdy rano otworzysz oczy swoje,

wspomnij prędko życzenia moje,

by dzień Twój miły i radosny był,

same dobre momenty w sobie krył.

***

Chcę sprawić, by Twój dzień był bardzo miły,

by wszystkie radości dziś w Tobie odżyły.

Pięknych momentów dziś życzę Tobie,

wirtualną kawkę wypijmy teraz sobie!

***

Ze mną rozpocznij dziś miło poranek,

wyjrzyj z uśmiechem zza firanek,

niech się rozwieją w mig wszystkie troski,

na twarz wypłynie uśmiech radosny.

***

Wysyłam Ci życzenia na dzień dobry dziś,

są tak miękkie i kochane jak pluszowy miś.

By Twój dzień stał się radosny i wspaniały,

a miłe momenty Ciebie nie opuszczały!

***

Kto tam? To ja, życzenia na dzień dobry wysyłam,

całusy i uśmiechy przy tym przesyłam.

Wstawaj i witaj się z nowym dniem!

Wszystkiego dobrego życzyć Ci chcę!

***

Niech Twój dzień będzie wspaniały,

by moje życzenia w pamięci zostały,

pięknych chwil dzisiaj życzę Ci,

niech nadejdą same przemiłe dni!

***

Ptaszki już od rana dzisiaj ćwierkają,

że miłe życzenia Tobie składają.

A razem z nimi życzę ja -

mówię po prostu: miłego dnia!

Piątek to wyjątkowy dzień tygodnia, gdy każdy wstaje z radością na myśl o zbliżającym się weekendzie. Piątkowy poranek umilą życzenia na dzień dobry w piątek wysłane w wiadomości SMS lub na Facebooku. Poniżej 3 doskonałe propozycje:

***

Czy wiesz co jest dzisiaj? Tak, to piątek!

A każdy piątek to weekendu początek!

Więc przyjmij życzenia miłego dnia,

niech 17-ta wybije raz-dwa!

***

Piątek, piąteczek, piątunio... Tak go nazywamy.

Dzisiaj wyjątkowo miło witamy.

To właśnie dziś się weekend rozpoczyna!

Niech się weseli każdy chłopak i dziewczyna!

***

Nie musi być dzisiaj słoneczka na niebie,

żeby miło uśmiechało się do Ciebie.

Bo dzisiaj piątkowe szaleństwo trwa,

więc ja Ci życzę miłego dnia!

Życzenia na niedzielę to doskonała okazja do przemycenia ciepłych słów w najważniejszy dla chrześcijan dzień tygodnia. Życz dzień dobry w niedzielę za pomocą krótkich, przyjemnych rymowanek.

***

Dziś piękna niedziela,

piszę więc do swego przyjaciela.

Miłości, spokoju i wiele radości,

niech w tę niedzielę u Ciebie zagości.

***

Tygodnia dzień siódmy,

czas włożyć stój schludny.

Do kościoła pognać już,

dzień dobry na spacer, gdzie wokół zapach róż.

***

Niedziela nasza ukochana,

dziś tylko relaks od rana.

Uśmiechnij się nie raz,

to przecież piękny czas.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 11.01.2022.

