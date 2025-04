Poważne życzenia na Dzień Babci

1. Usiądę przy Twoich zmęczonych życiem kolanach

Usiądę przy Twoich,

zmęczonych życiem kolanach,

przytulę się do spracowanych dłoni.

O Tobie nigdy moje

serce wierne nie zapomni,

ono biegnie do Ciebie,

jak pocztowy przekaz

i krzyczy – “Babciu 100 lat”!!!

2. Ty wyszłaś mi na przeciw

Gdy szukałam kogoś bliskiego,

Ty wyszłaś mi na przeciw,

w samotności się topiąc,

widziałam tylko Ciebie Babciu!

Moja przyjaciółko i ratowniku

mojej duszy – kocham Cię.

3. Kryje się młoda dusza

Za Twoimi zmarszczkami,

kryje się młoda dusza,

ja to dobrze wiem.

Za zmęczonymi nogami,

coś co mnie porusza, to

chęć by biec.

Jesteś zawsze gdy Cię trzeba,

jesteś jak kromka chleba,

bez której niepełny byłby

każdy mój dzień.

4. Tobie oddam wszystkie radości

Babciu!

Tobie oddam wszystkie radości,

bo wszystkie zwykle z tobą dzielę,

dodam do tego wianek miłości,

i modlitwę o Twe zdrowie

w kościele,

Tobie Babciu!

W dniu Twojego święta ubiorę

usta w uśmiech radosny

i wręczę bukiet z zapachem wiosny.

5. Dziś Twoją laskę przystroję

Dziś Twoją laskę przystroję

kokardą, dziś ona

nie jest potrzebna Tobie,

na skrzydłach miłości

uniosę Cię do nieba, byś

z lotu ptaka zobaczyć mogła

Twe wnuczki kochane,

co na cześć Twoją skrycie

przygotowują Ci radosne śniadanie.

6. Trochę marzeń w życiu

Trochę marzeń w życiu

nie zaszkodzi – mówiłaś do mnie,

Babciu kochana.

Więc dziś z marzeniami do

Ciebie przychodzę, byś nie

musiała marzyć ich sama.

7. Tak bardzo lubię być Twoją wnuczką kochana Babciu

Tak bardzo lubię być

Twoją wnuczką kochana Babciu.

Gorącą herbatę z Tobą pić,

pomagać w domu i sprzątaniu,

a dzisiaj w dowód swej miłości

niosę Ci kwiaty i słodycze,

od dziś licząc, jeszcze

100 lat życia Ci życzę.

8. Pamiętam Babciu droga

To nieprawda, że tylko od święta

pamiętam Babciu droga o Tobie,

wiem, że czas zawsze znaleźć można,

nie zawsze jestem tak bardzo zajęta.

Dlatego w Dniu Babci, wszystkie osoby

są dla mnie mniej ważne.

To Ty najważniejsza jesteś i honorowana,

i za to, że po prostu jesteś,

dla mnie jedyna ukochana.

9. Dziś zerwę wszystkie kwiaty

Dla swojej Babci

dziś zerwę wszystkie kwiaty.

Do swojej Babci

przybiegnę z nimi prędko,

bo dziś mojej Babci

jest specjalne święto.

Dla swojej Babci

obiecam nawet rosę

o świcie zbierać co dzień,

bo swoją Babcię

kocham, wcale nie przeczę

najbardziej na świecie.

10. Słodkie dzieciństwo

W Dniu Babci

chcę Ci wyznać, że

jesteś dla mnie drugą

jakby moją mamą,

osobą bardzo ważną

i jeszcze bardziej kochaną.

Nie wyobrażam sobie

ani dnia bez Ciebie,

obiadu innego, niż ten

który robisz zawsze Ty,

to dzięki Tobie mam

słodkie dzieciństwo

ze śliwkowym plackiem

to dzięki Tobie mam

długie, spokojne

kolorowe i bajeczne sny.

Do czego potrzebni nam dziadkowie?

11. Święto Babć powstało

Raz w roku kwiaty

to za mało, odwiedziny

co miesiąc też niewiele, dlatego

święto Babć powstało,

by w ten sposób choć

z tłumu wyróżnić Cię.

Za wszystko czym obdarzasz

mnie, wyliczać, czasu jest

za mało, lepiej powiem, że

ja Twoja niesforna wnuczka

kocham Cię miłością stałą.

12. Pamiętam wakacje u Ciebie

Pamiętam wakacje u Ciebie

pierścionki ze słomy plecione

i cały sad owocowych

drzew, gdzie z Tobą

w chowanego bawiłam się.

Pamiętam też, że tylko Ty

znałaś wszystkie moje lęki

wszystkie ulubione piosenki,

co jak rumianek uspokajały

zawsze mnie i przez Ciebie

śpiewane kołysanki, które

do dziś sama nucę, za

wszystko to najmocniej

dziękuję i na zawsze,

nieskończenie – kocham Cię.

13. Przyszedłem dziś Twoją rękę zawsze dobrą dla mnie ucałować

Przyszedłem dziś Twoją rękę

zawsze dobrą dla mnie ucałować,

z całego serca Kochana Babciu,

bardzo podziękować,

za to, że mogę być wnuczkiem

tak wspaniałej osoby, jaką jesteś Ty.

Szperam w szufladach

mojej zawodnej pamięci,

ile to miałam prawdziwie

szczerych, niekłamanych chęci,

tak bez przyczyny

odwiedzić Cię.

Dni mijały szybko

aż przyszedł jak co roku

ten jedyny, dzień.

Wybieram się więc w odwiedziny,

by móc uściskać Cię.

W Dniu Babci, który

trwać powinien cały okrągły rok,

choć minął jak siedmiomilowy krok,

ślę znowu te same życzenia,

trochę inne, szczególne, bo

więcej w nich miłości do wykorzystania.

14. Razem siadamy

Ciastko przy herbacie,

w fotelach, gdzie zawsze

razem siadamy, i te dobre

rady przy każdym temacie,

na jakie rozmawiamy,

i dobre serce, zawsze otwarte

i miłe dla mnie.

Dziękuję Ci Babciu, ja

także ucieszyć Cię pragnę.

15. Jesteś jak dobra wróżka

Jesteś jak dobra wróżka

z bajek Andersena,

przy Tobie złych duchów

i potworów nie ma.

Jest za to dużo miłości i słodyczy,

którymi mnie raczysz, a dziś

jak bardzo Cię kocham,

zaraz zobaczysz.

16. Babuniu droga, bądź zawsze silna

Babciu, Babciu, Babuniu droga,

bądź zawsze silna, bądź zawsze zdrowa,

niech radość tryska w każdej chwili,

którą spędzasz z nami wnukami.

My z miłością dziś Ci przysięgamy,

że lepszej Babci od Ciebie nie mamy.

Noszę ten pierścionek od Ciebie

i niemodny dzisiaj szal,

mam przykrą świadomość tego,

że czasem żal i smutek z Tobą.

Nie smuć się Babciu

i zapamiętaj sobie,

że ja bardzo Cię kocham,

choć wyznaję Ci to dopiero w ten,

szczególny dzień.

17. Bo to nie łatwo tak przyjść

Bo to nie łatwo tak przyjść

i od progu jak Filip z konopi

zaskoczyć Cię.

W Dniu Babci składam

najszczersze życzenia i proszę byś

nie przestała kochać mnie, dziś

solennie obiecuję Ci, że choć

gapa ze mnie wnuczek, ale

bardzo kocham Cię.

18. Babciu ile to już lat

Babciu ile to już lat

zaszczycasz swoją

obecnością nas?

Jesteś dla nas jak

bezcenny skarb,

im starszy tym

droższy z biegiem lat.

Nie wiemy jak Ci

podziękować mamy,

za cierpliwość, nauki

pochwały i nagany.

Dla Ciebie dzisiaj

zaśpiewamy, zostań

do końca świata z nami.

19. Nie zapomniałam

Bukietem kwiatów

zasłaniam dziś przed Tobą

zawstydzoną twarz.

Oddaliłam się od Ciebie

Babciu z biegiem lat,

lecz nie zapomniałam.

Dziś zapewniam Cię,

choć wątpisz w to,

ja Cię będę kochać i za lat sto.

20. Z twoimi bajkami

Babciu moja droga

z Twoimi bajkami

czarodziejska przygoda,

co wieczór mnie czeka.

Tak bardzo nie lubię, gdy

opuszczasz mnie wieczorem

choć wiem, że jutro ujrzę

Cię z powrotem.

21. Jesteś naszą drugą mamą

Za to, że Twój uśmiech

się nie zmienia babciu,

że o nas nie zapominasz

i kochasz mocno.

Jesteś naszą drugą mamą,

czasami bardziej od

prawdziwej kochaną,

składamy Ci pocałunków

wiele i życzmy cierpliwości

oraz z wnuków ogromnej radości.

22. Zawsze jesteś obok

Zawsze jesteś obok, kiedy Cię potrzebuję.

Nigdy nie powiesz, że nie masz czasu,

pocieszysz, gdy jest mi źle,

staniesz za mną murem przed rodzicami.

Dziś dziękuję Ci za to wszystko,

dla mnie Dzień Babci trwa co dzień.

