Babcia i dziadek to jedne z najważniejszych osób w naszym życiu. To babcia robi najlepsze obiady, a dziadek opowiada najciekawsze historie. Nic więc dziwnego, że 21 stycznia (w dzień babci) i 22 stycznia (w dzień dziadka) pragniemy im życzyć wszystkiego, co najlepsze.

Nie masz pomysłu na życzenia dla babci i dziadka? Zobacz nasze propozycje i wybierz te, które najbardziej pasują do relacji łączącej cię z tymi ukochanymi osobami.

Życzenia na dzień babci i dzień dziadka

1. Dla Babci i Dziadziusia

Dla kogo ta laurka,

W słońcu, zieleni, chmurkach?

Dla kogo każda wnuczka,

Dla kogo każdy wnuczek,

Maluje dzisiaj kwiaty,

Przynosi upominek?

Dla kogo jest ten wierszyk,

I życzenia od dzieci?

Już wiecie? Oczywiście

Dla wszystkich babć i dziadków

Na świecie!

2. Wiersze dla babci

Z okazji Święta Babci,

ja dzisiaj Babcię nauczę,

jaka powinna być wnuczka

i jaki powinien być wnuczek.

Po pierwsze proszę Babci -

ja już tak dawno uważam,

że nic tak wnucząt nic zdobi,

jak piękny uśmiech na twarzach.

Uśmiech jest dobry na co dzień,

a nie wyłącznie od święta,

więc wnuczek ma się uśmiechać,

a wnuczka ma być uśmiechnięta.

3. Mój dziadzio

Mój dziadzio wszystko naprawia:

Gdy się zepsuje światło albo maszyna

do szycia albo dzwonek przy drzwiach.

Mój dziadzio umie zrobić latawca,

a nawet łuk i strzały.

Patrz, dziadziu, zepsuł się księżyc!

Niedawno był okrągły, a dziś jest cały

wyszczerbiony.

Napraw księżyc, dziadziu!

5. Babcia

Babcia to są miłe ręce,

Książka, herbatka słodka,

Śmieszne słowa w dawnej piosence,

Suknia dla lalki i szarlotka.

Babcia to bajka, której nie znamy,

Pudełeczka, perfumy, włóczka,

Babcia to mama mojej mamy,

A ja jestem jej wnuczka.

