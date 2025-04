Życzenia na Boże Ciało nawiązują do motywów Hostii, a także Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa. Wyślij je znajomym SMS-owo lub na Messengerze, aby okazać swoją pamięć o nich, przy okazji radosnego świętowania.

***

Zjednoczeni w Ciele i Krwi Chrystusa, składajmy dziś sobie serdeczne życzenia. Niech nasza wiara rośnie z każdym dniem, opromieniając blaskiem codzienność.

***

Gdy świętujemy Boże Ciało, pamiętajmy o sobie w modlitwie. Ja ze swojej strony zapewniam o swej pamięci, a dodatkowo przesyłam serdeczne życzenia. Niech dzisiejsze święto będzie okazją do trwania w wierze i jednoczenia się z braćmi.

***

Dziś Boże Ciało - niech to święto stanie się dla Ciebie nie tylko okazją do odpoczynku i relaksu, ale również do pogłębionej refleksji nad nieskończoną miłością Jezusa Chrystusa.

***

Wszyscy radujemy się i weselimy, więc z rana przesyłam serdeczne życzenia. Niech dzisiejsza uroczysta procesja stanie się dla Ciebie źródłem nieskończonej radości na kolejne dni. Błogosławionego odpoczynku!

***

Dzisiaj dumnie kroczymy ulicami w uroczystych procesjach, śladem Jezusa ukrytego pod postacią białej Hostii. Niech nauka Chrystusa będzie dla nas wskazówką nie tylko od święta, ale i w życiu codziennym.

***

Dzisiaj wszyscy pochylamy się nad Wielką Tajemnicą - sekretem Jezusa, ukrytego na wieczność w maleńkiej Hostii. Życzę Ci, aby ten dzień stał się okazją do odpoczynku, a także pogłębiania swojej wiary i trwania w modlitwie.

***

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt. Niech więc dzisiejszy dzień stanie się dla Ciebie niepowtarzalną okazją do dumnego manifestowania swojej wiary. Życzę Ci spokoju, zadumy i momentu refleksji nad Chrystusowym Ciałem i Krwią.

***

Dziś wielbimy Chrystusa, który został z nami pod postacią niepozornej, białej Hostii. W chwili zadumy nad tą przemianą, znajdź też czas na odpoczynek i radosne świętowanie. Składam serdeczne życzenia - niech święto Bożego Ciała stanie się chwilą relaksu i spokoju.

***

Niech Ziemia nasza stanie się ołtarzem - tak dziś śpiewamy w radosnych procesjach. Z okazji święta Chrystusowego Ciała i Krwi, przyjmij moje serdeczne życzenia. Niech dzisiejszy dzień będzie pełen radości, ale również spokojnej zadumy.

