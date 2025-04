Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, który w Polsce przyjmuje się zazwyczaj w wieku nastoletnim. Jest to kolejny, po Pierwszej Komunii Świętej, etap zaangażowania w życie kościoła katolickiego i publiczne zadeklarowanie własnej wiary. Dla każdego młodego człowieka to ważna uroczystość. Jak składać życzenia na bierzmowanie? Specjalnie dla was mamy gotowe propozycje życzeń, które można wpisać np. jako dedykacja do pamiątkowej książki lub wysłać SMS-em, jeśli nie możecie się spotkać w tym dniu.

Reklama

Życzenia na bierzmowanie od rodziców

Kochany Synku/Kochana Córeczko,

w tym ważnym dniu rozpiera nas duma, że możemy świętować z Tobą tak ważną uroczystość. Całkiem niedawno ocieraliśmy łzy wzruszenia podczas Twojego chrztu, a później Pierwszej Komunii Świętej. Czas szybko mija i dzisiaj patrzymy z przejęciem na młodego człowieka, który staje już u progu dojrzałości. Z tej okazji życzymy Ci, by wiara którą dziś otwarcie deklarujesz podczas przyjęcia sakramentu bierzmowania, towarzyszyła Ci przez całe życie.

***

W tym ważnym dla Ciebie i dla nas dniu, życzmy żeby każdego dnia towarzyszyła Ci Wiara, Nadzieja i Miłość. Zawsze pamiętaj o naszym wsparciu i o tym, że jesteśmy z Ciebie dumni!

***

Dziś przyjęłaś/przyjąłeś sakrament bierzmowania. Zachowaj wspomnienie tego dnia w sercu, niech stanie się on prawdziwym umocnieniem Twojej wiary. Mamy nadzieję, że będziesz zawsze pamiętać o własnych wartościach - niech towarzyszą Ci one w niełatwej codzienności.

***

Kochany Synu/Kochana Córeczko!

Sakrament bierzmowania to kolejny krok na Twojej drodze. Życzymy Ci, by była ona jak najmniej kręta, a zawsze prowadziła Cię prosto do wyznaczonych celów. Wierzymy gorąco, że Twoje życiowe wybory zawsze będą słuszne. Jesteśmy dumni z Ciebie i choć nie zawsze będziemy mogli Ci towarzyszyć, pamiętaj zawsze o naszym cichym wsparciu.

Życzenia na bierzmowanie od dziadków

Kochany Wnusiu/Kochana Wnuczko!

W dniu Twojego bierzmowania ogarnia nas wielkie wzruszenie. Trudno wyrazić słowami emocje, które nam teraz towarzyszą. Zamiast tego przyjmij szczere życzenia - niech wiara, którą dziś wyznałeś/wyznałaś, towarzyszy Ci każdego dnia i będzie wsparciem na życiowej drodze.

***

Jako Twoi dziadkowie czujemy dziś ogromną dumę. Jesteś już dojrzałym katolikiem, a sakrament bierzmowania dopełnił tego dzieła. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i zapewniamy o naszej pamięci.

***

Kochany Wnuczku/Kochana Wnuczko!

Dzień bierzmowania jest wyjątkowy i na pewno będziesz długo go wspominać. Życzymy Ci więc, by stał się okazją do stałego pogłębiania Twojej wiary. Niech chrześcijańskie wartości towarzyszą Ci na co dzień i będą najlepszym drogowskazem.

Życzenia na bierzmowanie od chrzestnych

W tak wyjątkowym dniu, życzę Ci dalszej opieki Bożej Opatrzności. Cieszę się, że mogę towarzyszyć Ci podczas ważnych momentów - począwszy od momentu chrztu, poprzez Pierwszą Komunię, aż po bierzmowanie i kolejne istotne chwile.

***

Z okazji bierzmowania, składam życzenia dalszego umacniania w wierze. Niech Matka Boska wskazuje Ci drogę do zbawienia. Pamiętaj każdego dnia o postanowieniach z chrztu świętego.

***

Droga Chrześnico/Drogi Chrześniaku!

Czuję wielką dumę, że dzisiaj dopełnił się sakrament Twojej dojrzałości chrześcijańskiej. Z tej okazji życzę Ci, by każdego dnia towarzyszyła Ci Wiara, Nadzieja i Miłość. Pamiętaj też, że z nich największa jest Miłość...

Życzenia na bierzmowanie od innych członków rodziny i znajomych

W dniu bierzmowania życzę Ci dalszego pogłębiania wiary. Niech każdy kolejny dzień przybliża Cię do zbawienia. Chrystus, do którego dzisiaj się zbliżyłeś/zbliżyłaś, niech obdarza Cię swoimi łaskami.

***

Sakrament bierzmowania to przełomowy moment. Niech od tej pory wszystko w Twoim życiu stanie się jeszcze lepsze! Trwaj w dobrych postanowieniach i czyń zawsze dobrze.

***

Z okazji przyjęcia bierzmowania, przyjmij serdeczne życzenia. Niech Matka Boska ma Cię w swojej opiece, a dary Ducha Świętego, które otrzymałeś/otrzymałaś, niech pozwalają Ci się rozwijać i każdego dnia przynoszą łaski.

Reklama

Czytaj więcej na temat bierzmowania:

Imiona do bierzmowania

Bierzmowanie - co to jest?

Prezent na bierzmowanie