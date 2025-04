Życzenia na andrzejki można potraktować z przymrużeniem oka - wiele osób jednak celebruje ten zwyczaj, zapraszając znajomych na lanie wosku i inne andrzejkowe zabawy. Andrzejki często wypadają w okolicy ostatków, gdy rozpoczyna się czas Adwentu. To dla wielu osób ostatnia okazja do hucznej imprezy przed okresem zadumy.

***

Dziś andrzejki, noc zabawy,

choć nie zdajesz sobie sprawy,

ja ślę szczere Ci życzenia:

niech się wraz z wróżbą spełnią marzenia!

Niech się wosk leje strumieniami,

niech buciki wędrują równymi rzędami!

***

Niech andrzejkowa noc radość wróżb przynosi,

niech imię Twego ukochanego dzisiaj ogłosi,

niech wróżb i obrzędów magiczny czar,

skojarzy dziś wieczorem wiele par!

***

Gdy na andrzejki przychodzi pora,

z wróżbami nie czekajmy do wieczora,

ja w ramach dobrej wróżby przesyłam życzenia:

niech Ci się spełnią wszystkie marzenia!

***

Na andrzejki życzeń garść wraz z laniem wosku:

wszystkiego dzisiaj po troszku!

Niech ta noc pełna magii będzie,

niech się same dobre rzeczy dzieją dziś wszędzie!

***

Dzisiaj wspólnie wosk lejemy,

dzisiaj głośno się śmiejemy,

gdy nadchodzi andrzejek pora,

nie czekamy do wieczora.

Od rana buty ustawiamy,

wróżby na karteczkach oglądamy.

Dobrej zabawy sobie życzymy,

gdy dzisiaj wspólnie sobie wróżymy.

***

Andrzejki to też życzeń pora,

nie czekamy z tym do wieczora.

Na wróżby i dobre znaki czekamy niecierpliwie,

choć imienia ukochanego nie wypatrujemy rozpaczliwie.

Mimo to dobrych myśli potrzebujemy,

dziś niczym na sabacie się nimi krzyżujemy.

***

Raz do roku jest taka noc magiczna,

gdy Andrzeje świętują, aura jest specyficzna.

Wierzymy w to, że dziś się każde życzenie spełni,

że każde dobre serce magią się napełni.

To właśnie tego serdecznie Tobie życzę,

mych serdeczności dla Ciebie tak szybko nie policzę.

***

Dziś jest magiczna data,

niech dobre wróżby z całego świata,

skierują się ku Tobie,

w jednej wspaniałej osobie.

Na andrzejki mocy szczęścia,

do życia zawsze szczęśliwego podejścia.

***

Data, gdy Andrzej hucznie świętuje,

dla każdego magiczna się okazuje.

Dziś warto złożyć bliskim życzenia,

bo jest dla nich wielka szansa spełnienia!

Więc z całego serca, acz skromnie sobie życzymy,

wszelkiej pomyślności dla przyjaciół i rodziny.

