70. urodziny to wyjątkowa okazja - to piękna, okrągła rocznica urodzin! Osoba, która obchodzi swoją siedemdziesiątkę, w teorii jest już seniorem, ale to właśnie takie osoby często zawstydzają młodych swoim wigorem i apetytem na życie. Styl życzeń zawsze warto dopasować do konkretnej osoby - do relacji, jaka was łączy oraz do jego/jej osobowości czy poczucia humoru. Postaw na klasyczne, eleganckie propozycje albo zabawne wierszyki na siedemdziesiątkę.

Spis treści:

Piękne, eleganckie życzenia sprawdzą się dla osoby, z którą łączą cię mniej zażyłe relacje lub po prostu jest to osoba powściągliwa, lubiąca elegancję i wyważony styl. Takie życzenia, wpisane na kartkę okolicznościową, możesz śmiało podarować szefowi, teściom lub sąsiadowi.

***

Dziś piękną uroczystość kalendarz pokazuje,

w 70 rocznicę urodzin cały świat winszuje,

składamy życzenia na dalsze życie,

by zdrowie dalej było w rozkwicie,

by wszelkie marzenia się spełniały,

dzieci szanowały, a wnuki kochały!

***

Z okazji 70 urodzin najserdeczniejsze życzenia - dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i uśmiechu na każdy dzień. Niech problemy i smutki nie przeszkadzają w codzienności, a wszystkie marzenia się spełniają. Samych radosnych chwil, a także cierpliwości i radości na dalsze lata!

***

70 lat to piękny wiek - z okazji tego jubileuszu składamy szczere życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, a także nieustającej pogody ducha. Niech każdy dzień staje się okazją do radości, a codzienności przynosi tylko satysfakcję, bez żadnych trosk.

fot. Eleganckie życzenia na 70/Adobe Stock, Martinan

Krótkie życzenia możesz wpisać na liścik, dołączony do bukietu lub głównego prezentu, a także wysłać SMS-em. Sprawdzą się jako dodatek do upominku. Dzięki nim możesz szybko wysłać kilka ciepłych słów bliskiej osobie i pokazać jej, że o niej pamiętasz.

***

Dziś kończysz 70 lat,

cieszy się cały świat,

żyj nam w szczęściu i miłości,

w zdrowiu, spokoju i radości.

***

Z serca płyną te życzenia,

w datę Twego urodzenia,

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

sto lat życia, moc radości!

***

Na 70 urodziny,

dużo zdrowia i spokoju życzymy,

niech każdy dzień radość przynosi,

niech każdy dobrą nowinę głosi!

***

W wyjątkowym dniu 70 urodzin najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, szczęścia, wytrwałości, miłości i marzeń spełnienia!

Poważne życzenia z okazji siedemdziesiątki możesz złożyć szefowi lub koledze z pracy, sąsiadom, a także rodzicom czy teściom. Są uniwersalne, eleganckie i świetnie sprawdzą się zarówno wpisane na kartkę urodzinową, jak i przekazane SMS-em. Możesz też wyrecytować je telefonicznie - jubilat na pewno się ucieszy!

***

Gdy 70 lat temu na świecie się pojawiłeś/-aś,

wielką radość wszystkim uczyniłeś/-aś.

Z tej wyjątkowej i pięknej okazji,

przyjmij życzenia z odrobiną perswazji,

niech w życiu wszystko ci się układa,

niech wszystko się jak najlepiej składa.

Anioł stróż niech wieniec dobroci plecie,

każdy dzień niech będzie najpiękniejszy w świecie.

***

W jesieni życia spełnienia marzeń, pogody ducha na co dzień, morza radości, życzliwych ludzi wokół siebie, którzy sprawią, że Twoje siedemdziesiąte urodziny będą wyjątkowe. Wszystkiego najwspanialszego!

***

W dniu 70 urodzin przyjmij z naszych rąk najszczersze życzenia, Szanowny Jubilacie/Szanowna Jubilatko! Niech każdy dzień będzie dla ciebie pasmem radości, a troski niech trzymają się od ciebie jak najdalej. Nie wahaj się spełniać swoich marzeń. Pamiętaj, że zawsze masz w tym nasze wsparcie. Żyj nam 100 lat!

fot. Życzenia na 70 urodziny/Adobe Stock, motortion

Zabawne życzenia i rymowanki to idealna propozycja na życzenia dla babci i dziadka, a także dla rodziców, którzy spędzają z tobą mnóstwo czasu i są twoją najbliższą rodziną. Śmieszne życzenia idealnie pasują do seniorów, którzy w duchu wciąż mają 20-30 lat i nie przejmują się cyferkami w PESEL-u!

***

Silny, postawny, radosny i żwawy,

wszelkie to są młodości przejawy!

Więc życzę Ci, by nic się nie zmieniało

i dużo szczęścia Cię w życiu spotkał!

***

Już 70 dzisiaj wybiła,

to okazja do balowania miła,

to okazja do imprezy wielkiej,

dziś ci życzymy pomyślności wszelkiej.

Bądź zawsze tak młoda/młody duchem,

bądź zawsze dzielnym zuchem,

miej w sobie tyle żywiołu,

by obdzielić nim cały świat,

podczas kolejnych szczęśliwych lat!

***

Najlepsze życzonka,

wielkiego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka,

szczęścia dużego jak smok,

pomyślności na kolejny życia rok

i miłości, bo ona dostarcza Ci radości!

***

Dziś masz 70 urodziny,

przyjmij życzenia od znajomych i rodziny,

nie zapominaj jednak o tem,

że ty jesteś swego życia pilotem.

Więc śmiało łap za jego stery,

i odlatuj na trzy-cztery!

Marzenia swoje spełniaj co dnia,

życzą wszyscy i życzę ci ja!

***

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.01.2021.

