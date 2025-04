Najlepsze życzenia na 40 urodziny to takie, które są personalizowane, bo bezpośrednio odnoszą się do solenizanta. Życzenia urodzinowe mogą mieć też krótką, zabawną formę. Chodzi jednak o to, by pasowały do osoby, która obchodzi czterdziestkę.

Jeśli ktoś ci bliski, obchodzi okrągłe 40 urodziny, spraw by była to okazja do radosnego świętowania. W końcu nie bez powodu mówi się, że życie zaczyna się po czterdziestce...

Jeśli chcesz złożyć szybkie życzenia na czterdziestkę, np. w formie SMS-a. Sprawdzą się zarówno dla bardzo bliskiej osoby, jak i dla znajomego z pracy. Sprawdzą się także jako wpis do kartki urodzinowej czy liściku, np. na bukiecie.

***

Ile pszczół w ulu pracuje,

ile wody się marnuje,

tyle w sobie miej radości,

niech nie braknie pomyślności.

***

Choć już czwórka z przodu,

martwić się nie ma powodu,

smutki wszystkie przegonimy,

taki bal dziś urządzimy.

***

40 urodziny to powód do radości,

nie przygnębienia ani złości,

więc nie rób smutnej minki,

zaproś mnie na urodzinki.

***

Nie zwariować do czterdziestki to dziś duża sztuka,

gratuluję ci tego, że wiesz, czego szukasz.

***

Mówi się „średni wiek”,

a to dopiero początek

prawdziwej przygody,

najlepszej życia pogody.

fot. Życzenia na 40 urodziny/Adobe Stock, nachosuko

Kobiety często przeżywają swoje czterdzieste urodziny, dlatego warto zadbać o ich dobry humor w ten szczególny dzień. Niech to będzie bardzo radosny, pozytywny czas i świetny start w nową dekadę! Pomogą w tym te oryginalne życzenia:

***

Nie rób dzisiaj smutnej miny,

to czterdzieste urodziny,

nie popadaj w melancholię,

załóż więc najlepszą kolię,

ubierz mini, ruszaj w tany,

dziś ci smucić się nie damy.

***

Choć stuknęła ci czterdziestka,

na czole już zmarszczka mieszka,

schudnąć też nie jest tak prosto,

nadal może być beztrosko.

Wiek tu nie ma nic do rzeczy,

chyba temu nie zaprzeczysz?

Na smutki masz wszak alergię,

do działania miej energię.

***

Wie to sąsiad i sąsiadka,

nawet dziecko wie i zna

że nasza czterdziestolatka,

urodziny dzisiaj ma.

Niech ci się ułożą plany,

ład niech gości czy też zmiany,

Niech ta czwórka nie uwiera,

z życiem wygrasz dziś w pokera.

Ciekawe, zabawne życzenia możesz złożyć także mężczyźnie. To przecież początek ich drugiej młodości, dlatego na kartkach urodzinowych mogą znaleźć się zabawne hasła i rymowanki.

***

Choć stuknęły dychy cztery,

ty przejmujesz dzisiaj stery,

choć stuknęły cztery dychy,

nie zapomnij wziąć zagrychy,

wielki bal dziś się szykuje,

solenizant nie próżnuje,

toast wznosi za swe szczęście,

goście krzyczą: 100 lat więcej.

***

Serialowego czterdziestolatka nie przypominasz wcale,

wciąż młodzieńczo przystojny wyglądasz doskonale,

powodzenia ci nie brakuje, zmęczenia życiem nie czujesz,

dopiero teraz dowiadujesz się, jak dobrze ono smakuje.

Więc nie popadaj w zły nastrój, kochany,

my na twoje 40 urodziny mamy inne plany,

do rana twój jubileusz będziemy świętować,

tak, że nazajutrz rozboli cię głowa.

***

Myślisz, że 40 to dużo? Lepiej zajrzyj w portfele,

przekonasz się, że kupić za 40 zł zdołasz niewiele.

Mówisz, że 40 stopni to już upał? Więcej ma choćby zupa.

40 na liczniku to też nie powód do dumy,

przy takiej prędkości nie spalisz gumy.

40 lat to mniej niż myślisz, spytaj swojego dziadka,

czy jego zdaniem stara jest czterdziestolatka.

Chcąc złożyć życzenia dalszej rodzinie albo osobom, wobec których czujesz, że nie na miejscu będą zabawne rymowanki o przekroczeniu czterdziestki, postaw na mądre życzenia urodzinowe, pełne elegancji i wzruszenia.

***

Życzę ci szaleństwa, gdy go potrzebujesz i spokoju, gdy pragniesz ciszy. Tego, byś nie musiała nikomu udowadniać, ile jesteś warta, i przekonania o tym, jak wiele.

Świadomości tego, jak dużo osiągnęłaś i pewności, jak wiele jeszcze cię czeka.

Byś nigdy nie przestała marzyć, a jedyne łzy, które pojawią się na twojej twarzy, były łzami wzruszenia i radości.

***

Odwagi, by spełniać marzenia i refleksji, gdy jest potrzebna.

Przyjaciół, którzy nigdy nie zawodzą i drogowskazów, które będą przestrogą.

Zdrowia, które się nie psuje i jeszcze odrobinę szczęścia,

życzę ci tego z całego serca.

***

Dziś obchodzisz 40 urodziny, w gronie przyjaciół i rodziny,

Wśród bukietów i prezentów, i tego całego zamętu,

nie zapomnij o tym, co w życiu jest najważniejsze:

że wciąż przed tobą jest to, co najlepsze.

fot. Życzenia na 40 urodziny/Adobe Stock, Stephen Davies

Bardzo często z okazji 40 urodzin składamy życzenia zabawne, rymowane i nawiązujące do tzw. zmiany kodu na czwórkę z przodu.

***

40 roczek Ci stuka,

ale nie zalej się dzisiaj w trupa,

przyjmij od nas krótkie życzenia –

dużo miłości i marzeń spełnienia,

pieniędzy tysiące,

dziewczyn pięknych jak słońce,

imprez do białego rana,

duszy anioła, a nie szatana.

***

Już 40-sty bije roczek,

do starości pierwszy kroczek.

Lecz nie przejmuj się tym wcale

i wyskakuj wciąż na bale.

Dużo dobrych lat przed Tobą,

choć te młode masz za sobą.

W Twe kolejne urodziny,

przyjmij życzenia ode mnie mój miły.

***

Kogo Twój wiek właściwie obchodzi,

Przecież nie o lata się tu rozchodzi.

Jest okazja, więc trzeba się bawić,

Tańczyć, śpiewać, wódkę postawić.

***

Czterdzieści mieć lat! To nie grzech.

Zwykły, kolejny, ludzki pech.

Właśnie życia minęło mi pół.

Droga w górę stoczyła się w dół.

Świat wydaje się czczy i jałowy,

ślad rozumu ulotnił się z głowy.

***

Gdy licznik „40” wskazuje”,

niech Cię to nie denerwuje,

niech Cię to nie drażni srodze,

jeszcze dużo masz po drodze.

Jeszcze wiele masz dobrego

do przeżycia, dokonania

więc Ci życzę właśnie tego,

byś do szczęścia przeżywania

jeszcze zebrał nowe siły,

nasz solenizancie miły.

***

