Spis treści:

Reklama

Każdy rok spędzony razem to kolejny rozdział pełen miłości i wspólnych wspomnień. 35 rocznica ślubu oznacza wyjątkowy dzień w otoczeniu najpiękniejszych życzeń. Wybierz gotowy tekst, który idealnie prezentuje się na kartce okolicznościowej w towarzystwie symbolicznego prezentu dla świętującej pary.

***

Przez 35 lat wspólnie tworzyliście piękną opowieść o szczerej miłości, inspirującej wszystkich wokół. Niech każdy kolejny dzień dodaje tylko szczęśliwych stron do Waszej historii.

***

35 lat temu powiedzieliście sobie „Tak”. Z uśmiechem obserwujemy, jak każdego dnia potwierdzacie te słowa na nowo. Życzymy, aby Wasza miłość nigdy nie straciła niepowtarzalnej mocy.

***

Niech ta koralowa rocznica będzie symbolem Waszej trwałej i pięknej miłości, która jak koral, przez lata staje się tylko cenniejsza. Życzę, aby każdy kolejny krok był krokiem pełnym najpiękniejszych emocji i niech Wasze serca nigdy nie przestają bić w jednym rytmie.

Szukasz nietuzinkowych życzeń z okazji rocznicy ślubu dla swoich bliskich? Kreatywne propozycje odbiegają od standardowych formułek. Gotowe teksty o niebanalnym charakterze nie tylko pozytywnie zaskoczą małżonków, ale również sprawią uśmiech na ich twarzach.

***

Trzydzieści pięć lat wspólnego życia,

Wasza miłość już dawno wyszła z ukrycia.

Trwacie razem bez względu na okoliczności,

w Waszym życiu nigdy nie brakuje czułości.

Życzymy, aby Wasza przyszłość była zaczarowana:

tylko w kolorowe barwy pomalowana,

bogata w słowa „kochany” i „kochana”,

spełnionymi marzeniami przyozdabiana,

a przede wszystkim szczęśliwa i roześmiana!

***

35 lat temu zaczęła się Wasza wspólna symfonia. Niech każdy następny dzień przynosi nowe, piękne nuty do tej niekończącej się melodii miłości.

***

Niech ta rocznica będzie jak magiczny ogród, w którym każdy kolejny rok kwitnie nowymi i wspaniałymi wspomnieniami.

fot. Życzenia na 35 rocznicę ślubu/Canva, polki.pl

Serdeczne, ale i mądre życzenia z pewnością docenią pary z 35-letnim stażem. Teksty z przesłaniem nierzadko inspirują i motywują do wyrażania miłości. Oto gotowe propozycje, które niosą ze sobą cenne wskazówki i na dłużej zapadają w pamięci.

***

35 lat razem to dowód na to, że prawdziwa miłość istnieje. Niech Wasza dalsza droga życia nadal będzie pełna szczęścia i zrozumienia. Niech wspólne chwile przynoszą realizacje kolejnych marzeń. Kochajcie się z wyrozumiałością.

***

Niech ta koralowa rocznica ślubu przypomina o sile i pięknie Waszej miłości, która z każdym dniem staje się tylko mocniejsza. Życzę Wam, abyście zawsze znajdowali w sobie wsparcie, ale i inspirację do tworzenia fantastycznego uczucia.

***

W dniu 35. rocznicy ślubu życzę, aby Wasza miłość zawsze była jak latarnia morska – niezawodna i prowadząca przez wszystkie burze życia. Niech Wasz związek stanie się idealnym przykładem dla innych, jak pielęgnować miłość przez lata.

Słowa pełne emocji, które trafiają do serca, stanowią niepowtarzalną pamiątkę na rocznicę ślubu. Z okazji koralowego jubileuszu, warto nie tylko zainspirować się gotowym tekstem, ale również dodać coś tylko od siebie. Oto kategoria, w której wzruszenie, łączy się z uczuciami i szczerością.

***

35 lat razem, a Wasza miłość wciąż kwitnie jak najpiękniejszy ogród. Życzę, aby w Waszym ogrodzie nigdy nie zabrakło słońca niezbędnego, aby uczucie nieustannie się rozwijało.

***

W dniu Waszej 35. rocznicy życzę, aby wspomnienia zawsze były jasne, a przyszłość pełna nadziei i niekończącej się miłości. Niech nadchodzące lata przynoszą łzy szczęścia, a także wzruszenia.

***

Niech Wasze wspólne życie będzie nieustającą podróżą pełną wzajemnego wsparcia i niezapomnianych chwil. Wspólnie pokonaliście wiele trudności, a Wasza miłość rozkwitała w każdych warunkach. Niech kolejne lata staną się dowodem na to, jak piękne jest życie razem.

Jeśli wiesz, że małżeństwo obchodzące jubileusz preferuje dobry humor, postaw na zabawne życzenia. Odrobina dodatkowego uśmiechu sprawi, że rocznica minie w niezapomnianej i beztroskiej atmosferze. Humorystyczne zdania działają jak zastrzyk szczęścia.

***

To jest prawdziwa miłość: 35 lat małżeństwa i wciąż się nie pozabijaliście. Życzymy Wam jeszcze więcej powodów do śmiechu i radości!

***

Trzydzieści pięć lat razem to już poważny związek... z kanapą i pilotem od telewizora. Oby Wasza wspólna droga była zawsze komfortowa i w bezkonfliktowych warunkach.

***

35 lat razem to jak trzy i pół dekady w jednym rollercoasterze! Przez wzloty i upadki, śmiech i łzy, przetrwaliście wszystko z cierpliwością. Wasze małżeństwo to dowód na to, że z humorem wszystko jest możliwe!

Czasami mniej znaczy więcej. Krótkie teksty z życzeniami z okazji rocznicy ślubu idealnie sprawdzają się w formie błyskawicznego SMS-a. Do wiadomości można dołączyć inspirujący cytat o miłości.

***

35 lat razem – wspaniały staż. Gratulacje i jeszcze więcej miłości na kolejne lata!

35 lat miłości to coś pięknego! Życzę Wam, aby każdy kolejny rok był jeszcze lepszy.

Z okazji 35 rocznicy ślubu dużo: zdrowia, szczęścia i kolejnych wspólnych lat pełnych miłości!

Wasza miłość inspiruje! Wszystkiego najlepszego na 35. rocznicę ślubu.

Miłość, jaką dzielicie, jest bezcenna. Wszystkiego, co piękne!

35 lat miłości – gratulacje i jeszcze więcej szczęścia na przyszłość!

Szczęśliwej koralowej rocznicy! Niech Wasza miłość rośnie z każdym dniem.

Najlepsze życzenia na 35-lecie ślubu! Wasza miłość jest inspiracją.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia jubileuszowe – wierszem pisane

Prezent na rocznicę ślubu – 15 niezawodnych pomysłów!

Jak uczcić 20 rocznicę ślubu? Oto pomysł na niezapomniane, wspólne świętowanie!