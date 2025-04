Życzenia na 11 listopada podzieliłyśmy na 2 kategorie - życzenia rymowane, które przydadzą się szczególnie dzieciom na okolicznościowe akademie i występy, a także życzenia bez rymów, które często składają przedstawiciele władz podczas oficjalnych uroczystości. Tak naprawdę jednak, 11 listopada jest świetną okazją do życzeń dla wszystkich, ponieważ jest to święto wszystkich Polaków.

Rymowane życzenia na 11 listopada

Gdy 11 listopada nadchodzi,

każdy z nas z godłem i flagą dumnie chodzi.

Tego dnia królują barwy narodowe,

biało-czerwone, od wieków te same, nie nowe!

Dzisiaj dumy z tych kolorów Wam życzymy,

by się patriotyczne marzenia spełniły.

***

Na 11 listopada,

garść biało-czerwonych życzeń się nada,

niech orzeł biały w sercu dumnie gości,

niechaj polskości każdy Ci zazdrości!

***

Na dzisiejsze Święto Niepodległości,

życzę przede wszystkim dużo polskości,

niech niepodległa zawsze radość Ci daje,

niech w sercu Twoim polskość powstaje.

***

11 listopada niepodległość odzyskana,

to data każdemu Polakowi znana,

więc ja Ci dzisiaj składam życzenia,

niech się Twój patriotyzm nie zmienia.

Życzenia na 11 listopada bez rymów

W dniu 11 listopada pamiętajmy o obrońcach naszej niepodległości. Z serca życzę, aby ich waleczny duch nigdy nie zgasł w naszych sercach. Niech Polska na zawsze pozostanie bezpiecznym miejscem, gdzie spełniają się marzenia, a każdy może się rozwijać według własnych potrzeb.

***

W dniu Narodowego Święta wszystkich Polaków, składam szczere życzenia. Niech dla każdego z nas Polska będzie zawsze miejscem wyjątkowym. Niech jednoczy i łączy swoich mieszkańców. Niech sprzyja rozwojowi, bezpieczeństwu i spokojnej codzienności.

***

W tych niespokojnych czasach życzę, by Polska niepodległa była dla każdego bezpiecznym miejscem. Niech ideały, o które walczyli do ostatniej kropli krwi nasi przodkowie, będą nadal żywe w naszych sercach. Niech każdy dzień przynosi dumę z pochodzenia i radość, że możemy żyć w pięknym kraju.

***

Święto Niepodległości to świetna okazja, by złożyć szczere życzenia. Niech barwy niepodległej będą zawsze noszone z dumą, a każdy dzień przynosi radość życia w bezpiecznym kraju. Niech światowe niepokoje omijają nas jak najdłużej, a trudna rzeczywistość jak najmniej znajduje odzwierciedlenie w codzienności.

***

11 listopada to święto wszystkich Polaków, więc wszyscy powinniśmy składać i przyjmować z tej okazji serdeczne życzenia. Niech każdy dzień przynosi spokój i radość. Niech dopisuje nam zdrowie, a wielkie ideały naszych przodków, którzy bronili niepodległości, przyświecają nam na co dzień.

***

Życzenia na 11 listopada to dobra okazja do tego, by przypomnieć sobie patriotycznego ducha. Niech wszyscy Polacy zjednoczą się dziś we wspomnieniach o bohaterskich czynach naszych przodków. Niech każdy dzień przynosi spokój, mimo licznych niepokojów, które dotyczą nas wszystkich.

