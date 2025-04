Życzenia komunijne mogą być oklepane, podobnie jak dedykacje. Pamiętaj jednak, że to niezwykły dzień w życiu dziecka i wato podkreślić jego rangę kilkoma słowami od serca - najlepiej jeśli życzenia będą religijne i nawiązywały do duchowości.

Pamiętaj także, że życzenia na komunię i dedykacje na komunię są cenną pamiątką tym bardziej, jeśli wręczasz prezent na komunię w postaci gotówki. Nie wypada wtedy włożyć pieniądzy do zwykłej koperty - kup ozdobną kartkę w eleganckiej kopercie. Często niektóre mają w środku gotowe życzenia, ale możesz też zdecydować się na kartkę do wpisania dedykacji na komunię odręcznie.

Wraz z pierwszą komunią

Przyjmujesz do serca

Dobroć, miłość i przyjaźń Jezusa,

Które będą Ci towarzyszyć w życiu.

Niech w Twym sercu zawsze gości,

Bóg dobroci,

Bóg miłości.

W uroczystym dniu

pierwszego pełnego uczestnictwa

we mszy świętej,

obfitych łask z Nieba.

We wspomnieniach Twoich pozostanie

ten dzień, gdy włożyłeś odświętne ubranie,

w Kościele widziała Twa rodzina droga

- do serca przyjąłeś Ciało Twego Boga.

Pamiętaj, życie każdego człowieka

to wielka nieznana podróż.

Od dnia komunii stale poznawaj cele tej podróży.

Życzymy Ci, aby tego celu nic nie zaćmiło

- głupota ni lenistwo,

a wtedy będziesz szczęśliwa.

Szukaj Pana i mocy Jego,

szukaj zawsze oblicza jego!

Pamiętaj o cudach, które uczynił,

o znakach i wyrokach ust Jego.

W uroczystym dniu pierwszej komunii świętej

obfitych łask Bożych życzy ...

Od tej chwili uroczystej,

Jak dwoje przyjaciół

- Pan Jezus i ty -

Idziecie przez życie zawsze razem,

Ku szczęśliwości wieczystej.

Kiedy miał dwanaście lat

tłumaczył starszym zasady miłości.

To wszystkie te, które w tym dniu

przyjmujesz z Nim do serca swego.

Dziś mały Jezus stoi razem z Tobą

i czeka na znak od Ducha Świętego,

byś mógł zapalić świecę Zbawienia.

Zaśpiewaj Hosanna i wznieś oczy do nieba,

dlatego, że tak czujesz, nie dlatego, że trzeba.

Złóż ręce do modlitwy, bo jutro zaczynasz od nowa

wycieczkę do Boga,

którego dziś przyjąłeś do serca swego.

Proszę Cię – nie zawiedź mnie i Jego.

Promieniejące serce Jezusa dziś swym blaskiem objęło Cię,

przytuliło do siebie i zaopiekowało się twą duszą.

To dobry Anioł Stróż w dniu komunii świętej przyprowadził Cię

przed ołtarz z żółtą świecą w ręce,

abyś dał schronienie i opiekę Jezusowi,

co zawsze będzie kochał Cię.

Gdy Duch Święty Twojej główki dotknie,

i Jezus zapuka do serduszka drzwi,

nie bój się otworzyć nowemu gościowi,

z którym na pewno zaraz szybko zaprzyjaźnisz się.

On Cię nauczy jak być dobrym człowiekiem, jak kochać bliźniego,

któremu czasem źle, wtedy pokaże dzięki swoim łaskom,

jak bardzo kocha Ciebie - Dziecko swe.

Najważniejsza chwila w Twoim

życiu to przysięga miłości

złożona w Kościele,

to msza inna, bardziej uroczysta,

to msza inna niż ta odprawiana

co niedzielę.

To msza dla Ciebie,

to zaproszenie

byś podzielił swe serce

z kimś, komu zaufasz,

z kimś, kto o Tobie właśnie

wszystko wie, to Jezus Chrystus, jak

Ty Jego, pokochał Cię.

Serce Pana Jezusa ukryte

w symbolu Opłatka,

dziś masz zaszczyt posilić się nim.

Ogień miłości w twym sercu się pali,

Swą piosenką Pana Boga chwalisz.

Zapraszam Cię, Jezu,

przyjdź do serca mego.

Chcę, abyś w moim sercu zagościł

i przyniósł mi w życiu wiele radości.

Niech się słońce do mnie uśmiecha,

gdy przyjmuję Jezusa.

Bądź ze mną na zawsze.

Jam jest chleb życia.

To jest chleb,

który z nieba zstępuje.

Kto go pożywa, nie umrze.

O szczęście niepojęte,

Bóg sam odwiedza mnie.

O Jezu, wspomóż łaską,

bym godnie przyjął Cię.

Artykuł pierwotnie opublikowany 28.10.2010.

