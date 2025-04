Imieniny Zbigniewa wypadają trzy razy w roku. Najczęściej przyjmuje się, że imieniny obchodzone są w pierwszym terminie, wypadającym po urodzinach, jednak od tej reguły bywają odstępstwa. Upewnij się, kiedy Zbigniew obchodzi imieniny i złóż mu życzenia.

Kiedy są imieniny Zbigniewa

17 lutego,

17 marca,

1 kwietnia.

Rymowane życzenia imieninowe dla Zbigniewa

Gotowe życzenia imieninowe dla Zbigniewa w formie rymowanych wierszyków z pewnością spodobają się solenizantowi.

Szczęście, które nie wygaśnie...

Szczęście, które nie wygaśnie,

życie piękne, niczym baśnie,

w pracy awans i podwyżka –

te życzenia są dla Zbyszka.

I nad Sanem, i nad Wieprzem...

I nad Sanem, i nad Wieprzem,

i gdy mróz jest, czy ulewa,

zawsze miej to, co najlepsze –

to życzenia dla Zbigniewa.

Ile młynarz ziaren miele...

Ile młynarz ziaren miele,

ilu wiernych jest w kościele,

ile koty łowią myszek –

tyle szczęścia niech ma Zbyszek.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.03.2016 na podstawie materiałów wydawnictwa PRINTEX.

