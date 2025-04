Najpopularniejsze imieniny Wojciecha wypadają 23 kwietnia, ale Wojciech może obchodzić imieniny także w lipcu.

Kiedy są imieniny Wojciecha

23 kwietnia,

24 lipca.

Rymowane życzenia imieninowe dla Wojciecha

Z okazji imienin, Wojtku drogi...

Z okazji imienin, Wojtku drogi...

życzymy prostej, nie krętej drogi,

by marzenia szybko się spełniały

a żona i dzieci radość dawały,

by w twoim domu było wesoło,

i przyjaciół wielu wkoło.

Imieniny ma dziś Wojciech...

Imieniny ma dziś Wojciech,

co jak zdrowia pragnie uciech,

więc mu dziś je zapewnimy,

tłumnie zatem się stawimy

i złożymy szczere życzenia:

zdrowia i marzeń spełnienia.

Żyj nam Wojtku jak najdłużej,

w deszcz nie wpadaj w kałuże,

w słoneczny dzień niech nie pali cię słońce,

za to otaczają kobiety gorące,

niech ci się fortuna mnoży,

bądź zdrów, kiedy inni chorzy,

gdy kumple się marszczą, ty bądź gładki,

od losu dostawaj nie tylko ostatki.

Mało smutku i łez...

Mało smutku i łez,

bierz z życia, co chcesz,

nie żałuj tego co było,

dbaj, by co ważne się ziściło,

życzymy ci Wojtku wszystkiego dobrego,

wszak takiego jak ty nie ma drugiego.

Poważne życzenia imieninowe dla Wojciecha

Realizacji wszystkich planów i zamiarów...

Realizacji wszystkich planów i zamiarów, a przede wszystkim pomyślności, zdrowia i spokoju ducha. Niech na twojej drodze pojawiają się tylko życzliwi ludzie, a dobra kondycja nigdy cię nie opuszcza.

W uroczystym dniu imienin...

W uroczystym dniu imienin życzę ci długich lat przepełnionych dobrymi doświadczeniami, które pozwolą z radością chwytać każdy dzień.

Czerp energię z uśmiechu innych, żyj tak, by niczego nie żałować, a wszystkiego spróbować.

