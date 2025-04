Imieniny Sylwestra wypadają 31 grudnia, ale Sylwester może je obchodzić także w innych miesiącach.

Reklama

Kiedy są imieniny Sylwestra

2 stycznia,

15 kwietnia,

10 maja,

9 czerwca,

20, 26 listopada,

31 grudnia.

Życzenia imieninowe dla Sylwestra

Oto rymowane życzenia imieninowe dla Sylwestra, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy solenizanta.

Wiosna, lato czy też zima...

Wiosna, lato, czy też zima,

niech się szczęście ciebie trzyma.

Niech zazdroszczą tobie zdrówka,

że pracuje mądrze główka,

że porządek trzymasz w domu,

nie uskarżasz się nikomu,

że twa żona zawsze znośna,

i żeś w pracy awans dostał.

I że masz przed sobą jeszcze,

sto lat albo nawet dwieście.

Niech ci dzisiaj gra orkiestra,

to życzenia dla Sylwestra.

Choć dziś dzień jest imprezowy...

Choć dziś dzień jest imprezowy,

wszystkich boleć będą głowy,

wiemy, że na koniec grudnia,

ktoś świętuje od południa.

I nie czeka na dwunastą,

i że trudno mu dziś zasnąć,

więc życzenia mu złożymy

na Sylwestra imieniny:

zdrowia,

szczęścia,

sukcesu,

bogactwa,

pomyślności,

i od wszystkich - życzliwości.

W imieniny Sylwestra...

W imieniny Sylwestra,

zbiera się cała palestra,

by złożyć mu życzenia,

marzeń spełnienia:

dużej w banku lokaty,

by firma nie notowała straty,

by dzieci nie chorowały,

i by miał szczęście przez rok cały.

I by się nigdy nie zmieniał,

to dla Sylwestra życzenia.

Reklama

Zobacz więcej życzeń:

Życzenia imieninowe prosto z serca

Życzenia urodzinowe - zabawne wierszyki i poważne życzenia

Życzenia urodzinowe po angielsku