Zobacz kiedy są imieniny Ryszarda i złóż mu życzenia imieninowe. Najpopularniejsze imieniny Ryszarda wypadają 7 lutego.

Kiedy są imieniny Ryszarda

7 lutego,

3, 18, 26 kwietnia,

9, 14 czerwca,

9 sierpnia,

7 września.

Życzenia imieninowe dla Ryszarda

Nie Tomasza ani Krzysia...

Nie Tomasza ani Krzysia,

lecz dziś imieniny Rysia,

co przyjaciół ma bez liku,

więc niech pali wnet w kominku,

wkrótce goście u drzwi będą,

życzenia złożyć przybędą.

Niechaj Ryszard myśli dziś tylko o sobie,

niech za wiele nie ma na głowie,

niech impreza będzie udana

i niech trwa najlepiej do rana.

Niech go rano nie boli głowa,

a żona urazy nie chowa,

niech w pracy dostanie podwyżkę,

a na zakupach zniżkę.

Niech się spełnią jego wszystkie marzenia,

to dla Ryszarda są życzenia.

Dziś są imieniny twoje...

Dziś są imieniny twoje,

więc życzenia przyjmij moje:

nie cierp nigdy niedostatku,

miej przyjaciół wielu, bratku,

co pamiętać będą stale.

Miej się zawsze doskonale,

niech cię humor nie opuszcza,

życie niechaj cię rozpuszcza,

kasy też niech nie brakuje,

konto mile zaskakuje.

Rysiu, nasz drogi kolego,

życzymy ci wszystkiego najlepszego.

Dziś masz Rysiu imieniny...

Dziś masz Rysiu imieniny,

więc życzenia ci złożymy:

niech nie trapią cię zmartwienia

i spełniają się marzenia,

zdrowie niech ci nie kuleje,

buzia sama niech się śmieje,

a na co dzień żadnych trosk,

niech ci zawsze sprzyja los.

