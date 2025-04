Zobacz kiedy są imieniny Mieczysława i złóż mu życzenia imieninowe. Najpopularniejsze imieniny Mieczysława wypadają 1 stycznia.

Kiedy są imieniny Mieczysława

1 stycznia,

12 czerwca.

Życzenia imieninowe dla Mieczysława

Oto personalizowane, rymowane życzenia imieninowe dla Mietka.

Byś był uśmiechnięty...

Byś był uśmiechnięty w dniu swojego święta,

byś wiedział, że zawsze o tobie pamiętam.

By w imieniny, ten wyjątkowy dzień,

twoje marzenia spełniły się.

Byś miał wiele przygód niebywałych,

przyjaźni dużych i małych.

by pełna była portmonetka,

to życzenia są dla Mietka.

Radości, by uśmiech nie znikał z twarzy...

Radości, by uśmiech nie znikał z twarzy,

nadziei, że to co piękne, wciąż się wydarzy,

wiary w ludzi i ich serca szczere,

siły, którą dają wierni przyjaciele,

zdrowia, o które nie trzeba drżeć co dzień,

wiosny - czy sierpień, czy grudzień.

Na stole kwiaty, odświętna serwetka...

Na stole kwiaty, odświętna serwetka,

znak, że dziś są imieniny Mietka.

Przyjmij więc te życzenia serdeczne,

by wszystkie dni były bajeczne,

dużo miłości, za to mało złości,

na co dzień ludzkiej życzliwości.

W dzień imienin Mietka, choć tylko listownie...

W dzień imienin Mietka, choć tylko listownie,

życzę ci wszystkiego dobrego, dosłownie:

niech spełni się to, o czym śnisz wciąż,

w końcu mądry i przystojny z ciebie mąż.

Niech pieniądze same się zarabiają,

a pasje wiele radości dają,

niech smutki pójdą w siną dal,

bo dziś imieninowy bal.

