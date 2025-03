Imieniny to wyjątkowy dzień, który obchodzi się z radością i serdecznością. To czas, kiedy bliscy i przyjaciele składają sobie życzenia pełne ciepła i dobrych emocji. Nie każdy co prawda je obchodzi i nie są one z reguły tak huczne, jak urodziny, niemniej jednak warto pamiętać o bliskich, kiedy mają swój dzień. Oto zestaw gotowych życzeń na imieniny Michała.

Reklama

Spis treści:

Dni w ciągu roku, kiedy Michał obchodzi imieniny, jest co prawda wiele, ale najpopularniejszy dzień, kiedy świętuje przyjął się na 29 dzień września. Dodatkowo imieniny Michała wypadają także:

23 stycznia,

10 lutego,

2, 14 marca,

6, 10 kwietnia,

4, 8, 14, 23 maja,

14, 20 czerwca,

5 lipca,

25, 29 sierpnia,

1, 6, 29 września,

29 października.

Życzenia imieninowe możesz przekazać osobiście, wysłać SMS-em lub poprzez komunikator internetowy czy portal społecznościowy. Świetnym pomysłem jest także napisanie ich własnoręcznie na kartce okolicznościowej. Możesz też przesłać życzenia mailowo.

Oto kilka ciekawych gotowych życzeń w zabawnej formie:

Michał, z okazji imienin życzę Ci, żebyś nigdy nie musiał czekać w długiej kolejce do kasy ani na pizzę! Niech Twoje życie będzie pełne zabawnych wpadek i śmiesznych historii, które będziesz mógł opowiadać przy każdej okazji!

Drogi Michale, z okazji imienin życzę Ci, żebyś zawsze znajdował pary do swoich skarpetek, a Twoje życie było tak ekscytujące, jak odcinki Twojego ulubionego serialu! Wszystkiego najlepszego!

Kochany Michale, z okazji imienin życzę Ci, abyś nigdy nie pomylił numerów telefonów do "koleżanek" i żeby każdy dzień był tak słoneczny, jak plaża w Stegnie!

Wszystkiego najlepszego, Michał! Niech Twoje życie będzie pełne wedlowskich Michałków i najlepszych chwil z przyjaciółmi!

Mój drogi Michale, z okazji Twojego święta życzę ci hucznego imprezowania do białego rana, samych śmiesznych przygód i najlepszych ofert w fastfoodach!

fot. Życzenia imieninowe dla Michała/Adobe Stock, Miljan Živković

Jeśli zamiast śmiesznych życzeń chcesz przekazać coś od serca, oto propozycje dla Ciebie. Takie życzenia będą pięknie wyglądać na eleganckiej kartce.

Michał, z okazji imienin życzę Ci, aby każdy dzień przynosił Ci radość i spełnienie. Niech Twoje serce zawsze będzie pełne miłości, a Twoje życie wypełnione samymi pięknymi chwilami.

Z okazji imienin życzę Ci, Michał, abyś zawsze miał przy sobie bliskich, którzy Cię kochają i wspierają. Niech każdy dzień będzie pełen słońca i uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

Michał, życzę Ci, aby Twoje życie było jak najpiękniejsza melodia, pełna harmonii i szczęścia. Niech każdy dzień przynosi Ci nowe, wspaniałe doświadczenia i chwile, które zostaną z Tobą na zawsze.

Drogi Michale, z okazji imienin życzę Ci samych sukcesów w życiu, dużo uśmiechu i pięknych chwil. Niech każdy dzień będzie cudownym doświadczeniem.

Jeśli wolisz rymowanki od klasycznych życzeń, postaw na krótkie i zabawne wierszyki. Sprawdzą się świetnie wysłane SMS-em, mailem czy wpisane na kartce bądź bileciku prezentowym.

***

Samych niezapomnianych chwil dzisiaj życzę Ci,

Niech lata wolno jak ślimak płyną,

A zdrowie i młodość szybko nie przeminą.

Bądź szczęśliwy drogi Michale,

I zawsze czuj się doskonale.

***

Kto Michała ma za przyjaciela,

wie, że szczodrze on obdziela:

radą, wsparciem i przysługą,

nań nie trzeba czekać długo.

Dziś są jego imieniny,

z życzeniami więc spieszymy.

By odwdzięczyć mu się za to,

niechaj będzie to zapłatą.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

W dniu imienin szczodrych gości!

***

Michale, Michale, bądź w kondycji doskonałej,

Nie martw się zbytnio o stan swojej lokaty,

Tyle samo szczęścia dają zakupy na raty.

Choć od materialnych dóbr ważniejsze są 3 rzeczy:

zdrowie, przyjaźń i miłość kobiety.

Żyj nam Michale sto lat albo i dłużej,

Spełniaj marzenia te małe i duże.

***

Michał, z okazji Twojego święta,

Każda buzia uśmiechnięta.

Niech w Twoim życiu nie brakuje radości,

A każdy dzień będzie pełen miłości.

***

Michał, imieniny dziś obchodzisz,

Więc świętować nie zaszkodzi.

Niech na twarzy uśmiech gości,

W życiu samych obfitości!

***

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.08.2020.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia na Dzień Chłopaka

Życzenia na Dzień Piwowara

Życzenia na Dzień Programisty