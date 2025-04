Najpopularniejsze imieniny Marii wypadają 8 września, jednak Maria może obchodzić imieniny w każdym miesiącu.

Kiedy są imieniny Marii

23 stycznia,

2, 11 lutego,

25 marca,

14, 26, 28 kwietnia,

3, 24, 29 maja,

2 czerwca,

29 lipca,

2, 4, 5, 15, 22, 26 sierpnia,

8, 12, 15, 24 września,

7, 11 października,

16, 21 listopada,

8, 10 grudnia.

Życzenia imieninowe dla Marii

Dziś są twoje imieniny...

Dziś są twoje imieniny,

więc życzę ci dnia bez spiny,

bez kłopotów i bez złości,

dzisiaj wielu miłych gości.

Przyjmij więc ten piękny kwiat,

droga Mario, żyj 100 lat!

By problemy zginęły w górskim potoku...

By problemy zginęły w górskim potoku,

by łza bez potrzeby nie kręciła się w oku,

by na twej twarzy gościł promyk słońca,

a marzenia zawsze spełniały się do końca.

By Marysiu spełniły się życzenia, jakich nie składał jeszcze nikt,

tego wszystkiego z całego serca życzę ci.

Niech to będzie dzień radosny, jedyny...

Niech to będzie dzień radosny, jedyny,

wszak dziś są twoje imieniny.

Niech od rana do wieczora radość wypełnia,

a wszystko o czym marzysz - zaraz się spełnia.

Niech ci humoru nigdy nie brakuje,

a codzienność tylko miło zaskakuje.

Oddanych przyjaciół i wielu przygód w życiu,

z okazji imienin życzę ci, Marysiu.

