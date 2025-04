Imieniny Mariana najczęściej obchodzone są 1 lipca, ale Marian może je obchodzić także w innych miesiącach.

Kiedy są imieniny Mariana

9, 16 lutego,

30 kwietnia,

1 lipca,

19 sierpnia,

11, 17 października,

8 grudnia.

Życzenia imieninowe dla Mariana

Oto rymowane życzenia imieninowe dla Mariana, które na pewno wywołają uśmiech na twarzy solenizanta.

Dziś Mariana imieniny...

Dziś Mariana imieniny,

więc się mu wprosimy.

Będziem życzyć zdrowia, szczęścia,

bożego błogosławieństwa.

By mu zawsze było miło,

o czym marzy się spełniło,

nie narzekał na brak kasy,

zawsze miał tak dużo klasy.

I niech żyje nam lat sto,

Marian to nie byle kto!

Ile w stawie pływa rybek...

Ile w stawie pływa rybek,

ile szklarnia liczy szybek,

ile śniegu w lutym spadło,

ile much na oknie siadło.

Tyle szczęścia, pomyślności,

bogactwa i przyjaciół,

niechaj Marian dziś ugości.

Marian to jest klawy chłopak...

Marian to jest klawy chłopak,

choć wciąż robi coś na opak.

Co dzień sypie suche żarty,

amant z niego grzechu warty,

za to złote ma on serce,

niech żyje 100 lat i więcej.

