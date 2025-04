Dni w ciągu roku, kiedy imieniny obchodzi Magdalena, jest wiele. Te najpopularniejsze wypadają 29 maja, 22 lipca i 10 kwietnia.

Kiedy są imieniny Magdaleny

10 kwietnia,

13, 27, 29 maja,

1 czerwca,

22, 27 lipca,

17, 22 sierpnia,

13 października.

Życzenia imieninowe dla Magdaleny

Madziu nasza kochana...

Madziu nasza kochana,

uśmiechaj się już od rana,

Żyj 100 lat w szczęściu i miłości –

przyjmuj dzisiaj tylko miłych gości.

Niech los cię obdarzy...

Niech los cię obdarzy,

wszystkim tym, o czym marzysz,

wiele szczęścia i radości,

niech na twojej buzi gości,

bądź wciąż uśmiechnięta,

o imieninach Madzi każdy dziś pamięta,

i składa szczere życzenia:

zdrowia, pieniędzy i powodzenia.

Najlepsze życzenia dla Magdaleny...

Najlepsze życzenia dla Magdaleny,

by nie miała dziś migreny,

by jej mąż nie denerwował,

w pracy szef też nie stresował,

by na co dzień i od święta,

była pogodna i uśmiechnięta.

Aby w dniu imienin tyle kwiatów dostała,

by nimi cały dom udekorowała.

Nikt nie schlebia, nikt nie kadzi...

Nikt nie schlebia, nikt nie kadzi,

wszyscy szczęścia życzą Madzi.

Szczerych życzeń przyjmij moc,

kwiatów i prezentów stos.

