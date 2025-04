Imieniny Krzysztofa większość solenizantów obchodzi 25 lipca, ale imieniny Krzysztofa wypadają także w marcu, kwietniu, maju, sierpniu, wrześniu i październiku. Upewnij się, kiedy Krzysztof obchodzi imieniny i pamiętaj, by złożyć mu życzenia.

Kiedy są imieniny Krzysztofa

2, 5, 15 marca,

14 kwietnia,

21 maja,

25 lipca,

20 sierpnia,

23 września,

31 października.

Życzenia imieninowe dla Krzysztofa

Drogi Krzysztofie, nie zbaczaj z drogi...

Drogi Krzysztofie, nie zbaczaj z drogi,

Bo łatwo w ten sposób połamać nogi,

Przyjaciół wiernych miej obok siebie,

Byś mógł na nich liczyć w każdej potrzebie,

Niech zdrowie zawsze ci dopisuje,

A przyszłość w radosnych barwach maluje.

Niech naszego drogiego Krzysztofa...

Niechaj naszego drogiego Krzysztofa,

nie spotka dziś żadna katastrofa,

Niech czarne koty trzymają się z daleka,

Bo dzisiaj udana impreza go czeka,

Wysłucha życzeń i przyjmie prezenty.

I choć na co dzień jest bardzo zajęty,

W dniu swych imienin zapomni o troskach,

Bo dobrze życzy mu cała wioska!

W dniu imienin życzymy tego co ważne...

W dniu imienin życzymy tego co ważne:

Zdrowia, by było w najlepszej kondycji,

By decyzje były zawsze rozważne,

By nie zabrakło lukratywnych propozycji,

By Krzysztof miał wiele powodów do radości,

a wokół siebie grono życzliwych gości.

