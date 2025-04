Imieniny Karoliny najczęściej obchodzone są 5 lipca.

Kiedy są imieniny Karoliny

9 maja,

1, 5, 18 lipca,

18 listopada.

Życzenia imieninowe dla Karoliny - rymowane wierszyki

Rymowane życzenia imieninowe możesz wpisać do kartki okolicznościowej lub złożyć osobiście.

W dzień imienin Karoliny...

W dzień imienin Karoliny,

życzę uśmiechniętej miny,

dobrej zmiany uczuciowej,

żebyś dzieci miała zdrowe.

A gdy tych masz nieco więcej,

życzę 2 worki pieniędzy,

kupisz za nie co potrzeba,

na nic dzisiaj się nie gniewaj.

Ile kiełbas w sklepie mięsnym...

Ile kiełbas w sklepie mięsnym,

ile piłek złapał Szczęsny,

ile meczy wygra Świątek,

ile pracy czeka w piątek,

tyle dobra w imieniny,

Karolinie dziś życzymy!

Chociaż zdrowie dopisuje...

Chociaż zdrowie dopisuje,

nic się w kuchni nie marnuje,

w szafie same drogie metki,

urok w sobie masz kokietki,

w dniu imienin nie zapomnij,

o tych, co ci życzą skromnie:

bądź zawsze sobą Karola,

tego ci życzy nie tylko Ola.

Życzenia imieninowe dla Karoliny - poważne

Poważne życzenia imieninowe zawsze się sprawdzą.

W dniu imienin...

W dniu imienin składam ci najszczersze życzenia

zdrowia, powodów do uśmiechu i spełnienia marzeń.

Niech zawodowe porażki nie kładą się cieniem na sukcesach,

a osobiste szczęście będzie powodem satysfakcji.

Życzę ci szczerych przyjaciół...

Życzę ci szczerych przyjaciół wkoło, takich, na których zawsze można liczyć.

Drogowskazów na życiowych zakrętach i kół ratunkowych w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia.

Jak najmniej trosk, za to wielu momentów, które uskrzydlają.

Umiejętności doceniania małych rzeczy i dostrzegania tego co piękne na co dzień.

W ten wyjątkowy dzień...

W ten wyjątkowy dzień, gdy obchodzisz imieniny, życzę ci Karolino:

zdrowia, byś mogła spełniać marzenia,

szczęścia, by każdy dzień przynosił ci radość,

beztroski, byś potrafiła cieszyć się chwilą,

przyjaźni, byś miała na kogo liczyć,

miłości, która uskrzydla,

i poczucia, że nie potrzebujesz niczego więcej.

