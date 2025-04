Zobacz kiedy są imieniny Kacpra i złóż mu życzenia. Rymowane życzenia imieninowe wywołają uśmiech na twarzy solenizanta i pokażą, że pamiętasz o ważnym dla niego dniu.

Reklama

Kiedy są imieniny Kacpra

6 stycznia,

12 czerwca.

Życzenia imieninowe dla Kacpra

Jaki dziś dzień nie wiedziałam...

Jaki dziś dzień nie wiedziałam,

lecz już w radiu usłyszałam,

że dziś imieniny twoje,

przyjmij więc życzenia moje.

Życzę szczęścia i rozsądku,

by zdrowie było w porządku,

los niech miło na cię zerka,

imieniny to Kacperka.

Kacperku kochany, Kacperku uroczy...

Kacperku kochany, Kacperku uroczy,

dziś radość zdobi twoje piękne oczy.

Uśmiech jak u młodzieniaszka,

prawda to, nie tylko fraszka.

Powodzenie masz u pań,

w domu obiad z kilku dań,

w pracy cenią cię prawdziwie,

czemu wcale się nie dziwię,

bo też co rok jakby młodszy,

i od cukru jeszcze słodszy.

Niech się spełnią twe marzenia,

w święto twojego imienia.

Smutków wielkich niczym stonka...

Smutków wielkich niczym stonka,

pięknie świecącego słonka,

kasy ile w górach śniegu,

wielu sił do życia w biegu.

Czasu na marzeń spełnianie,

jeszcze więcej na kochanie,

To dla Kacpra są życzenia,

wszystkie szybko do spełnienia.

Reklama

Znajdź więcej inspiracji na rymowane życzenia imieninowe:

Życzenia imieninowe dla Jadwigi

Życzenia imieninowe dla Edyty

Życzenia imieninowe dla Michała

Życzenia imieninowe dla Szymona

Życzenia imieninowe dla Beaty

Życzenia imieninowe dla Anny

Życzenia imieninowe dla Krzysztofa