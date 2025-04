Najpopularniejsze imieniny Józefa wypadają 19 marca, 4 lutego i 27 sierpnia, jednak jest wiele dni w roku, kiedy Józef może obchodzić imieniny.

Reklama

Kiedy są imieniny Józefa

1, 19, 21, 29 stycznia,

4, 14, 15, 16, 19, 28 lutego,

1, 17, 19, 23, 24 marca,

3, 4, 7, 12, 17, 27, 30 kwietnia,

1 maja,

9, 23, 29 czerwca,

3, 4, 7, 22 lipca,

25, 27, 31 sierpnia,

18 września,

24, 27 października,

8, 14, 15, 25 listopada,

24 grudnia.

Rymowane życzenia imieninowe dla Józefa

Z okazji imienin, Józiu kochany...

Z okazji imienin, Józiu kochany...

szczere życzenia ci składamy:

Niech dni będą różami usłane,

a uśmiech pojawi się w każdy poranek,

niech szczęście zawsze ci sprzyja,

a czas przyjemnie mija,

byś pogodne miał sny,

tego dziś życzymy ci.

Imieniny ma dziś Józek...

Imieniny ma dziś Józek,

kwiatów wiozłam cały wózek,

lecz po drodze go zgubiłam,

a że tak cię polubiłam,

choćby z pustymi rękami,

idę do ciebie opłotkami.

Chociaż troszkę jest mi wstyd,

to życzenia złożę ci:

dużo zdrowia i miłości,

z prezentami wielu gości.

Niech w imieniny twoje...

Niech w imieniny twoje

Bóg śle ci łask zdroje,

niech żona się na ciebie nie gniewa,

a skowronek na gałęzi cudnie śpiewa,

bądź zawsze rześki i wyspany,

tego ci życzę Józiu kochany.

Poważne życzenia imieninowe dla Józefa

Niech zawsze sprzyja ci los...

Niech zawsze sprzyja ci los, a zmiany, które wydają się trudne, będą zmianami na dobre. Niech w każdej chwili zwątpienia obok pojawiają się przyjaciele, a w dniu imienin otaczają cię bliscy.

Wspaniałego zdrowia, szczęśliwych chwil i wiele, wiele szczęścia na co dzień.

Sukcesów w życiu...

Sukcesów w życiu, wielu niezapomnianych dni i przygód, które wspomina się latami. Umiejętności dostrzegania piękna świata w małych rzeczy i doceniania tego, co się ma.

Z okazji imienin dużo zdrowia, radości i miłości bliskich.

Reklama

Znajdź więcej inspiracji na rymowane życzenia imieninowe:Życzenia imieninowe dla JackaŻyczenia imieninowe dla MarianaŻyczenia imieninowe dla MichałaŻyczenia imieninowe dla SzymonaŻyczenia imieninowe dla BeatyŻyczenia imieninowe dla AnnyŻyczenia imieninowe dla Krzysztofa