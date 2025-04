Imieniny Joanny wypadają kilkanaście razy w roku. Najczęściej obchodzone są 24 maja i 21 sierpnia.

Kiedy są imieniny Joanny

2, 4 lutego,

1, 28, 31 marca,

28 kwietnia,

12, 24, 30 maja,

27 czerwca,

9, 23 lipca,

8, 12, 17, 21, 24, 26 sierpnia,

9 listopada.

Życzenia imieninowe dla Joanny

Oto rymowane życzenia imieninowe dla Joanny. Zabawne rymowane życzenia z pewnością ucieszą solenizantkę.

Imieniny to Joanny...

Imieniny to Joanny,

pięknej, jakże mądrej panny,

niech jej się udaje wszystko,

w domu niech ma zawsze czysto,

niechaj będzie silna, zdrowa,

dziecko jej się zdrowo chowa,

praca niech nie daje w kość,

uciech nie ma nigdy dość,

niech się w życiu nie kiełbasi,

to życzenia są dla Asi.

Na początek dnia imieninowego...

Na początek dnia imieninowego,

pragnę życzyć ci wszystkiego dobrego:

by to, o czym marzysz się spełniło,

a co kochasz - przy tobie było.

Byś zawsze chodziła roześmiana,

tego ci życzę Asiu kochana.

Ile pestek mieści banan..

Ile pestek mieści banan,

ile czasu zbywa z rana,

ile wody w suchym rowie,

ile włosów na łysej głowie,

ile lat niemowlę liczy,

ilu ludzi mieszka w dziczy,

tyle tobie życzę trosk,

za to szczęścia nigdy dość.

Nie dla Oli, nie dla Kasi,

to życzenia dla Joasi.

Pamiętać o Asi imieninach to nic trudnego...

Pamiętać o Asi imieninach to nic trudnego,

każdy dziś spieszy życzyć jej wszystkiego dobrego.

Niech ten dzień szczęście ci przyniesie,

a to co smutne i złe - jak najdalej zabierze.

jak najdłużej żyj w dobrym zdrowiu i radości,

niech na twej buzi zawsze pogodny uśmiech gości.

