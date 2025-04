Imieniny Jacka wypadają 7 razy w roku. Najczęściej przyjmuje się, że imieniny obchodzone są w pierwszym terminie, wypadającym po urodzinach. Od tej reguły są jednak odstępstwa, dlatego warto upewnić się, kiedy swoje imieniny obchodzi Jacek.

Reklama

Kiedy są imieniny Jacka

10 lutego,

3, 4, 26 lipca,

17 sierpnia,

9, 11 września.

Życzenia imieninowe dla Jacka

Oto rymowane życzenia imieninowe dla Jacka, które z pewnością ucieszą solenizanta.

Twoje imię w kalendarzu...

Twoje imię w kalendarzu,

więc czas by życzenia złożyć,

przyjmuj gości gospodarzu,

wszystko niech ci się ułoży.

Miej spokoju ile zechcesz,

i szaleństwa niech nie braknie,

żona niech okaże serce,

szef niech ci nie płaci marnie.

100 lat niech nam Jacek żyje,

każdy zdrowie jego pije.

Imieniny dziś ma Jacek...

Imieniny dziś ma Jacek,

wie to Wac i mały Wacek,

pięknie się uśmiechaj zawsze,

sny miej w nocy najciekawsze,

lepsze auto od sąsiada,

tego z lewa, tego z prawa,

portfel pełen grubej kasy,

na stole same frykasy,

piękną żonę, dzieci zdrowe,

humor, forma: wyjątkowe.

Niech się spełnią twe marzenia,

to dla Jacka są życzenia.

Niech los zawsze ci sprzyja...

Niech los zawsze ci sprzyja,

a wszystko co złe - szerokim łukiem omija.

Niech przyjaciele o tobie pamiętają,

wszystkie liczby w totka się zgadzają,

niech każdy dzień będzie pełen uśmiechu,

a poranki bez stresu i bez pośpiechu.

Niech Jacku spełnią się twoje plany,

a kolejny rok będzie udany.

W dniu święta twojego,

życzę ci wszystkiego dobrego.

Reklama

Zobacz więcej życzeń:Życzenia imieninowe prosto z sercaŻyczenia urodzinowe - zabawne wierszyki i poważne życzeniaŻyczenia urodzinowe po angielsku